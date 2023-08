La Faculté de Santé fait sa rentrée à Terre Sainte : plus besoin de partir en Hexagone pour faire son second cycle de médecine

50 étudiants ont intégré la Faculté de Santé de La Réunion, dans de nouveaux locaux bâtis à Terre Sainte, à Saint-Pierre. Désormais, elle propose le second cycle de médecine, soit les 4ème, 5ème et 6ème année d'études, qui nécessitaient jusqu'ici de partir vers la métropole.

JCTS •

Les étudiants prétendant au diplôme de formation approfondie en sciences médicales (DFSAM) n'ont désormais plus besoin de quitter l'île pour compléter leur cursus universitaire. 50 étudiants de première année ont fait leur rentrée ce jeudi 17 août 2023 dans les locaux bioclimatiques flambants neufs de la Faculté de Santé, sur le campus universitaire de Terre Sainte.

Cette cinquantaine d'étudiants seront donc les tous premiers du second cycle de médecine, qui comprend la quatrième, la cinquième, et la sixième année d'études. Jusqu'ici, les étudiants en médecine devaient, à l'issue de leur troisième année d'études, partir vers l'Hexagone pour poursuivre leur cursus.

Une "avancée majeure pour le territoire"

Pour le président de l'université de La Réunion, Frédéric Miranville, c'est là une "avancée majeure pour le territoire qui permettra à notre faculté de Santé de devenir une faculté de plein exercice". Soit accroître l'attractivité du CHU de La Réunion et de cette Faculté de Santé - la plus jeune de France, créée en 2012 - dans la zone océan Indien.

Combler les besoins en santé du territoire

Mais les bénéfices pour la population sont également nombreux, tient à souligner le président de l'Université de La Réunion. Car, en facilitant l'accès aux études de médecine pour les Réunionnais et habitants de la zone, il s'agit aussi de favoriser leur installation future dans des zones peu pourvues en professionnels de santé sur le territoire, fait valoir Frédéric Miranville.

Près de 2 000 étudiants dans les filières médicales

Ce second cycle de médecine vient compléter l'offre de formation en santé qui se constitue depuis plusieurs années dans le secteur de Terre Sainte à Saint-Pierre. La Faculté de Santé de La Réunion est d'ailleurs la seule structure publique française de formation en santé dans l'océan Indien, et compte actuellement près de 2 000 étudiants.

Avec l’ouverture du second cycle pour cette rentrée 2023, l’Université de La Réunion pourra délivrer le diplôme de formation approfondie en sciences médicales (DFSAM) • ©Université de La Réunion

Un "hub" santé à Terre Sainte

Enfin, avec une proximité immédiate avec l'IUT et l'ESIROI (école d'ingénieurs Réunion océan Indien), mais aussi le CHU, l'ambition est de créer à cet endroit un véritable "hub" mêlant formation et recherche. Jusqu'à l'an dernier, les étudiants étaient répartis entre Bellepierre, le Moufia, le Tampon et Saint-Pierre. Désormais, tous seront regroupés à Terre Sainte.

La première promotion diplômée du DFSAM elle, est attendue pour 2026.