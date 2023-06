Missions, équipements, vocations : les militaires du 2ème RPIMA accueillent le public pour les journées portes ouvertes

Pour la première fois depuis dix ans, la caserne du 2ème RPIMA (Régiment de parachutistes d’infanterie de la Marine) est ouverte au public pour des journées portes ouvertes ces samedi 3 et dimanche 4 juin. Un moment privilégié pour les visiteurs et surtout les marmailles.

Depuis ce matin, les militaires du 2ème RPIMA sont mobilisés pour faire découvrir leur quotidien à Pierrefonds. Les journées portes ouvertes du 2ème Régiment de parachutistes d’infanterie de la Marine se tiennent ces samedi 3 et dimanche 4 juin.

Démonstration des équipements pour les marmailles

Des marmailles ont pu enfiler des parachutes et admirer de près les équipements des militaires. Robin, parachute sur le dos, est impressionné. Il se verrait bien un jour travailler pour l’armée "en Afrique ou quelque part dans le monde".

Lara, sa maman, n’est pas du même avis. "C’est dangereux la carrière de militaire, je n’ai pas envie de le voir partir dans des pays en guerre, je préfère un autre métier pour lui", confie-t-elle.

Susciter des vocations et présenter les missions

Ce matin, le public a notamment pu assister à une simulation grandeur nature d’une opération de sauvetage en terre hostile.

Ces journées portes ouvertes sont l’occasion pour les militaires de susciter des vocations, mais aussi et surtout de montrer leurs missions.

Le public découvre les stands des unités spéciales de l’armée, des groupes commando parachutistes aux groupes d’assaut par mer en passant par les sections d’éclairage et de reconnaissance... Petits et grands peuvent s’essayer aux parcours commandos, aux parcours en véhicules militaires, ou encore en vision nocturne.

50 ans de présence à La Réunion

Ces journées portes permettent de célébrer les 50 ans de présence du 2ème RPIMA à La Réunion. Cela faisait dix ans que la caserne de Pierrefonds n'en avait pas organisées, pour des raisons de sécurité suite aux attentats de 2015.

"Depuis ces attentats de 2015, l’armée suscite plus d’intérêt pour la population française, remarque le colonel Fabien Striffling, chef de corps du 2ème RPIMA. Notamment car on a participé à l’opération « Sentinelle ». On sait aujourd’hui que les Français et les Réunionnais ont de l’amour pour les militaires".

Dernières journées portes ouvertes en 2013

En 2013 près de 10 000 personnes s’étaient rendues aux portes ouvertes du 2ème RPIMA. "Les Réunionnais sont attirés, les parachutistes impressionnent, ils nous croisent régulièrement dans le Sud de l’île, mais ne connaissent pas nos missions, ajoute le colonel Fabien Striffling. C’est l’occasion de les présenter ici de manière ludique, ainsi que nos équipements".

Le 2ème RPIMA "est le seul régiment Outre-Mer à être parachutiste", ajoute le colonel. Il est en effet le seul régiment parachutiste d’outre-mer projetable immédiatement dans la zone sud océan Indien, et constitue la composante “Terre” des FAZSOI à La Réunion.

Tombola et compétition de crossfit

Au programme, une grande tombola est organisée et les recettes seront reversées aux associations d’entraide aux blessés de l’armée.

Ce week-end portes ouvertes sera aussi l’occasion de l’opération annuelle “Avec nos blessés”, pour récolter des fonds bénéficiant aux soldats blessés en opération. C’est à ces fins caritatives que le “Mémorial Throwdown” fera s’affronter 144 athlètes, lors d’une compétition de crossfit.

Infos pratiques

Pour accéder aux portes ouvertes à la caserne du 2ème RPIMA à Pierrefonds ce week-end, des navettes Alterneo gratuites seront mises à disposition entre le Ciné Grand Sud et le régiment.

Des parkings gratuits sont prévus dans la ZAC Pierrefonds et sur la voie de bus le long de l’enceinte militaire ouest, mais le stationnement est interdit sur l’ancienne RN1 et la route de l’aéroport.