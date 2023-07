Rallye-Réunion : Philippe Maître s’est éteint dans la nuit

Le champion réunionnais, Philippe Maître, 75 ans, est décédé dans la nuit de dimanche à lundi à l’hôpital de Saint-Pierre. Le monde du rallye est sous le choc de cette triste nouvelle. Il rend hommage à ce pilote qui a trusté les podiums pendant 20 ans.

Fabrice Floch •

Même sans être un spécialiste du sport, tout le monde à La Réunion, a entendu parler une fois de Philippe Maître. Le nom de ce pilote de rallye a fait la une de la presse pendant deux décennies. "Imaginez, il avait décroché son premier titre de champion de La Réunion en 1994. Il récidive en 2011…", rappelle Vincent Domenichini, "il était sur tous les podiums de tous les rallyes. Combien de rondes, de spéciales à son palmarès".

"Philippe Maître était une légende du sport auto, localement. Avec le soutien de ses proches, il a dédié une longue partie de sa vie à son sport, sa passion", se souvient Patrick Ramoudou du service des sports de Réunion 1ère.



"Un concurrent tenace"



Dans la longue liste de ses concurrents, il y avait Tony Ricquebourg, Malick Unia et, évidemment, Olivier Payet. Son père était un ami de Philippe Maître. Il s’est lancé dans le monde des rallyes sous le regard bienveillant, du Saint-Pierrois. Ce lundi matin, la voix chargée d’émotion, Il a tenu à rendre hommage à son ami, adversaire et mentor : "C’était un grand sportif, un concurrent tenace et loyal. C’est grâce à lui que je me suis amélioré. Il m’a poussé dans mes retranchements. C’est avec une certaine émotion que j’apprends sa disparition ".

Pour l'anecdote en 2001, il avait terminé second du tour auto, derrière le jeune Sébastien Loeb. Il avait confié à Oliver Payet : "Lui, c'est un champion, à son âge, il va déjà trop vite !".

Réunion 1ère qui a été le témoin de sa longue carrière, présente ses sincères condoléances à ses proches et à ses amis.