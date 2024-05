Saint-Pierre : le Rozie Festival du mariage et des jolis jours fait le plein de visiteurs

Le Rozie Festival du mariage et jolis jours s'achève ce lundi 20 mai, à Saint-Pierre. L'événement a réunit plus de 40 prestataires et a fait le plein de visiteurs. Reportage

Hermione Razafinarivo / Patrick Smith •

La 6ème édition du Rozie Festival s'est tenue à Saint-Pierre, du 18 au 20 mai. Pendant trois jours, plus de 40 prestataires ont aidé des futurs mariés à choisir leurs tenues, décorations et menus pour leur union.

Regardez le reportage de Réunion la 1ère :

Le Rozie Festival s'est tenu ce week-end à Saint-Pierre

L'originalité

Coiffure, tenues et repas doivent être parfaits. Cécile, future mariée, vient voir les dernières tendances. Pour garder des souvenirs de son mariage, la jeune femme souhaite un livre audio, plutôt que le livre d'or traditionnel. "Mes invités pourront laisser un mot d’amour, ça change", déclare-t-elle.

On entend plus d’émotion, ça peut être très intéressant de ce côté-là, les n’ont pas forcément le temps ni l’envie d’écrire donc prendre un téléphone et dire qu’ils kiffent c’est plus facile et rapide ! Cécile, future mariée

Le Rozie Festival se veut innovant et n'a pas vocation a être un salon du mariage traditionnel. "On veut sortir du copier-coller de ce qu’on trouve sur les réseaux sociaux. Les mariages ont évolué, les tendances bougent beaucoup, on veut retrouver de l’authenticité et la passion des couples", explique Yann Bénard, l'organisateur de l'événement.

Dans les allées, des traiteurs, des DJ, des maquilleurs et des wedding planner. Clhoé Gonthier, wedding planner et designer, organise et réalise de la décoration pour mariage de A à Z. A l’occasion du salon, cette prestataire a ajouté une touche tropicale à une case créole. "Chaque couple est différent, c’est ce que j’essaie de mettre en avant dans les mariages", confie cette professionnelle.

Du sur-mesure pour les tenues ?

"Faire appel à un tailleur revient à la mode", raconte Sandy, prestataire de costumes. L'un des clients mise tout sur sa tenue : "S’il y a bien un jour où il faut bien s’habiller c’est le jour de son mariage!", ricane-t-il. Si ce dernier hésite entre le vert, le gris et le bleu, un autre client ne se pose pas trop de questions. Sa femme aura le dernier mot, "je tiens à ma vie!", ironise le futur marié.

Du côté des femmes, Muriel Hoarau tient à le rappeler, "la robe de princesse est un cliché, c'est la mariée dans sa robe qui est une princesse", affirme la vendeuse de robes.

Qu’elle soit sexy, près du corps, en mousseline, maintenant on a tendance à valoriser la femme dans sa robe, plutôt que la robe en elle-même. C’est lorsqu'on avance avec assurance à l’autel que l'on devient une vraie reine. Muriel Hoarau, vendeuse de robes de mariée

La prochaine édition du Rozie Festival aura lieu en novembre, à Saint-Denis.