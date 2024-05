Saint-Pierre : un nouveau complexe aquatique communal ouvre à Terre-Sainte

Le complexe Aqualoisirs de Terre-Sainte est la 3ème piscine municipale de la commune de Saint-Pierre. A vocation de loisirs, plutôt que sportive, elle ouvre ses portes ce lundi 6 mai et sera accessible gratuitement jusqu’au 19 mai prochain.

LH / Sophie Person et PSM •

La ville de Saint-Pierre inaugure ce lundi 6 mai, sa 3ème structure aquatique. Le complexe Aqualoisirs Francis Nicole, situé dans le quartier de Terre-Sainte, ouvre ses portes en début de vacances scolaires. Si les températures commencent à chuter, pas d’inquiétude l’eau y est à 30°C.

Un bâtiment bioclimatique et des bassin chauffés

L’eau est chauffée par pompe à chaleur, alimentée par une centrale photovoltaïque en autoconsommation directe, explique Marine Martineau de l’agence Co-Architectes. Les 3 bassins ont été positionnés protégés du vent et sont couverts le soir pour éviter une dépense énergétique trop importante.

La structure a été pensée pour répondre aux exigences bioclimatiques et pour permettre à tous d’y accéder, quels que soient l’âge ou la condition physique. Le complexe propose un bassin sportif, un bassin d’apprentissage et une aire de loisirs équipé d’un jacuzzi.

Outre les 3 bassins, le complexe accueille un dojo de 563 m², avec deux espaces distincts pour pratiquer des arts martiaux différents en même temps.

Un complexe sportif et de loisirs

Complexe de loisirs proposant de nombreuses activités, la structure est aussi dotée d’un grand bassin de 8 couloirs de 25 mètres de longueur pour de la natation sportive. Accessible à tous, la piscine proposera de l’aquagym et de l’aquabike, et un petit bain pour les bébé-nageurs et une aire de jeux d’eau pour les petits.

Regarder le reportage de Réunion la 1ère :

Saint-Pierre : un nouveau complexe aquatique voit le jour à Terre-Sainte. • ©Réunion la 1ère

Le complexe Aqualoisirs a coûté 18,5 millions d’euros, financé à 90% par les fonds européens. La commune de Saint-Pierre a investi 5 millions d’euros. Il vient en complément de l’offre aquatique de Saint-Pierre, avec les deux piscines de Casabona et de la Ravine-des-Cabris. Deux structures qui auraient besoin d’une réhabilitation, reconnait Michel Fontaine, le maire de Saint-Pierre.