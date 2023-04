Saint-Pierre : une "entreprise" de culture et revente de zamal stoppée par la police

La police nationale a fait la découverte d'une affaire familiale juteuse à Saint-Pierre cette semaine : cultivant et vendant du cannabis, leur petite "entreprise" a fini par connaître la crise.

JCTS •

C'est toute une petite "entreprise" familiale que la police nationale a mis au jour cette semaine à Saint-Pierre. Les fonctionnaires de la police sont tombés sur une salle complètement dédiée à la culture en intérieur, sous lampes, de plants de cannabis. 32 kilos de plants ont été perquisitionnés.



Les mis en cause cultivaient mais aussi revendaient : sur place, ils ont retrouvé non moins de 26 000 euros en billets. Une voiture haut de gamme et une moto de forte cylindrée complètent la liste de ces découvertes.