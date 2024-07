Saint-Pierre : une famille expulsée de son terrain à la Ravine Blanche

Ce vendredi 26 juillet, une famille a été expulsée de son terrain dans le quartier de la Ravine Blanche à Saint-Pierre. En quelques minutes, policiers et huissier ont mis à exécution l’avis d’expulsion suite à une décision de justice. Cette famille est désormais à la rue.

Rahabia Issa / LP •

Des affaires personnelles, des vêtements, des meubles : ils se retrouvent à la rue avec toute leur vie. Ce vendredi 26 juillet, la famille Rallots a été expulsée du terrain qu’elle occupe depuis plusieurs générations dans le quartier de la Ravine Blanche, à l’entrée de Saint-Pierre.

Une expulsion gran matin

"On a été tiré de notre sommeil, ma petite nièce n’a même pas de culotte sur elle, les marmailles sont traumatisés, raconte Jessica Rallots. Ils ont embarqué tout le monde, je comprends que la police fait son travail, mais pas comme ça". "Une petite fille a été mise dehors pas encore baignée, sans linge et sans savate à ses pieds, s’indigne Lolita Rallot. Il n’y a rien pour reloger la famille !".

La destruction des cases

Tôt ce matin, policiers et huissier ont débarqué pour mettre à exécution un avis d’expulsion. Quelques minutes plus tard, enfants, femmes et hommes de la famille se retrouvent sur le trottoir. Derrière eux, des tracteurs commencent à détruire leurs cases en tôle. Là-même où plusieurs membres de la famille sont nés et ont vécu.

Ce vendredi 26 juillet, une famille a été expulsée de son terrain dans le quartier de la Ravine Blanche à Saint-Pierre. • ©raha

Une affaire de succession

Propriétaires de leur terrain, la famille Rallots l’a perdu dans une affaire de succession. Le terrain a été vendu lors d’une vente aux enchères forcée. Depuis, la famille se bat avec la justice pour le récupérer, sans succès.

La parcelle a été rachetée par la société de location de véhicules Wein qui se situe à proximité et qui a mandaté la justice pour la récupérer. Sur place ce matin, l’huissier a rappelé que les membres de la famille étaient prévenus "qu’ils devaient quitter les lieux".