Solida’run à Saint-Pierre, course solidaire entre valides et non-valides

Ce dimanche matin, près de 150 personnes valides ou en situation de handicap se sont élancés dans les rues de Saint-Pierre. Au programme, 5 ou 10 km, pour sensibiliser le public à la question du handicap. Un type d’événement encore trop rare à La Réunion.

LH avec LP et SP •

La course organisée par l’association des adultes handicapés physiques de Saint-Pierre.

Deux parcours étaient proposés ce dimanche 3 octobre au matin, 5 et 10 km. Des équipes mixtes, valides et non-valides, ont pu courir et rouler ensemble dans les rues de la ville dès 7h55.

Regardez le reportage de Réunion la 1ère :

Solida’Run à Saint-Pierre, une course de solidarité entre valides et personnes en situation de handicap • ©Réunion la 1ère

Une course solidaire encore trop exceptionnelle

Près de 150 personnes se sont mobilisés pour sensibiliser le public à la question du handicap. Solida’Run est une course qui symbolise la solidarité entre les personnes valides et les personnes en situation de handicap, explique Saïra Hadjee, la secrétaire administrative de l’association AHPS.

Une course encore trop exceptionnelle, les participants souhaiteraient voir ce genre de manifestations organisées plus fréquemment dans les différentes communes de l’île. La ville de Saint-Denis s’inscrit cette année dans cette démarche.

La 67ème édition du Relais pédestre de Saint-Denis, une des plus anciennes manifestations sportives de l’île, qui se déroulera dimanche 10 octobre, proposera un relais réservé aux personnes porteuses de handicap, a indiqué Jacky Lebond, le président de l'Office Municipal des Sports de Saint-Denis.

Invité plateau : Jacky Leblond, président de l'Oms de Saint-Denis • ©Réunion la 1ère

Pour rappel, le règlement de la course précise que le premier et le dernier relayeur de chaque équipe devra être déguisé !