Un homme prend des images de 47 femmes à leur insu dans les toilettes du Sakifo

Un homme d'une trentaine d'années a été condamné ce mercredi 7 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Saint-Pierre, pour avoir photographié et filmé plusieurs dizaines de femmes dans les toilettes du festival Sakifo le week-end dernier.

JCTS / EA •

C'est une histoire peu banale : le week-end dernier, alors que le Sakifo rassemblait des milliers de personnes dans une ambiance festive sur le site de la Ravine Blanche à Saint-Pierre, un individu peu scrupuleux s'est adonné à la photographie de parties intimes d'inconnues dans les toilettes - mixtes - du festival.

Un téléphone glissé sous la paroi des toilettes

Le trentenaire, pendant les soirées de samedi et dimanche, a passé son téléphone sous la paroi qui le séparait des toilettes voisines, et a photographié et filmé ces dizaines de femmes en train d'uriner.

Deux plaignantes

Au total, 47 femmes ont été victimes de cet homme et de son stratégème. Mais seules deux d'entre elles ont porté plainte après avoir pris conscience des faits et alerté le service de sécurité et la police.

8 mois de sursis probatoire

Jugé ce mercredi 7 juin au tribunal judiciaire de Saint-Pierre, il a été condamné pour voyeurisme par captation d'images, à une peine de 8 mois de sursis probatoire avec obligation de soins, et à l'indemnisation des plaignantes.