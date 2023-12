Un marché de Noël 100% féminin et local à Saint-Pierre

La boutique éphémère "Pop-up O féminin" a revêtu des couleurs de Noël pour sa 4ème édition à Saint-Pierre, vendredi et samedi. Mais le principe reste toujours le même : réunir des créatrices péi.

JCTS / Cynthia Véron •

2% seulement des femmes actives de La Réunion sont cheffes d'entreprises. Un tout petit chiffre, mais qui n'enlève pas à la qualité des réalisations de celles qui osent se lancer. 13 d'entre elles étaient réunies à la 4ème édition du "Pop-up O féminin", boutique éphémère consacrée aux entrepreneuses péi, ces vendredi et samedi 15 et 16 décembre dans la galerie Muta de Saint-Pierre. Une édition placée évidemment sous le thème de Noël, mais qui garde son objectif premier : mettre en avant les femmes entrepreneuses et les produits locaux.

Pop-up O féminin, le 16 décembre 2023 • ©Cynthia Veron

"Il y a plein de petits stands fabuleux, du fait-main, pour promouvoir le côté local de La Réunion. C'est plein de petites merveilles pour toutes les bourses", détaille Alaura Maison, cheffe de projet dans l'agence événementielle Olokaï.

"Elles ont mis tout leur amour, tout leur coeur dans leurs produits" Alaura Maison, cheffe de projet dans l'agence événementielle Olokaï

Des créations 100% locales

Ces entrepreneuses s'illustrent dans des domaines variés. L'une propose des tirages d'art, représentant des paysages de La Réunion, une autre des confitures péi de fruits et légumes recyclés de La Réunion, l'une des compositions florales, ou encore des bougies, des prestations de bien-être et une autre est auteure de livres sur les sirènes...

Pop-up O féminin, le 16 décembre 2023 • ©Cynthia Veron

Pop-up O féminin, le 16 décembre 2023 • ©Cynthia Veron

Femme et entrepreneure, un challenge

Sophie Maillot, elle, est masseuse et sophrologue, et s'est lancée dans l'aventure de l'entrepreneuriat il y a un an. Un challenge pour cette maman. "En tant que femme on a beaucoup de choses à gérer, entre les enfants, la famille... Il faut avoir de la confiance en soi pour pouvoir se lancer", dit-elle. Mais les rencontres, notamment lors de tels événements, lui donnent aussi l'envie de s'accrocher, raconte-t-elle.

"On rencontre de belles personnes, on partage nos expériences, nos doutes, nos échecs et nos réussites, et on s'encourage entre nous. On voit qu'on n'est pas seules, ça nous motive encore plus" Sophie Maillot, masseuse et sophrologue, entrepreneure

Des peluches qui chantent des comptines péi

Mariline Dijoux a choisi quant à elle de se lancer, à sa retraite, dans ce projet qui lui tenait à coeur : Pamine, Zanimodou i shant La Renyon. Soit des peluches représentant des espèces endémiques de La Réunion, tout en chantant des comptines traditionnelles de l'île.

"Ces comptines de La Réunion c'est comme un support pour les enfants pour grandir. C'est très important dans le développement d'un enfant" Mariline Dijoux, entrepreneuse, Pamine

Un moyen de sensibiliser les tout-petits à la biodiversité et en même temps au patrimoine culturel, qu'elle a eu envie de mettre en oeuvre dès la naissance de sa première petite-fille.

Pop-up O féminin, le 16 décembre 2023, Pamine Zanimo dou i shant La Renyon • ©Cynthia Veron

Mais il a fallu faire le design de ces peluches, fabriquées à La Réunion, tout en respectant toutes les normes liées aux objets destinés aux enfants. "C'est un travail de très longue haleine", dit Mariline Dijoux.

"De plus en plus de femmes sur les marchés"

Il en faut plus pour arrêter les femmes dans leur volonté d'entreprendre. Ainsi, Alaura Maison, de l'agence événementielle Olokaï, constate la présence de "plus en plus de femmes sur les marchés". "Il faut tout simplement se lancer", enjoint-elle.