Sainte-Anne : des feux tricolores pour fluidifier la circulation

Des feux tricolores ont été installés au carrefour de la Route Nationale 2 et du Chemin du Cap à Sainte-Anne. Un dispositif qui a surpris positivement les riverains et les automobilistes.



IP/ Céline Latchimy •

©Céline Latchimy Réunion La 1ère ...

Feu tricolore ou rond-point ?

Le reportage de Céline Latchimy et Willy Fontaine :

©reunion

Les riverains de Sainte-Anne sont satisfaits. Des feux tricolores sont installés au niveau du Chemin du Cap. Une installation qui vise à fluidifier la circulation et limiter les embouteillages dans le secteur.Les conducteurs sont également soulagés de la mise en place de ces feux. En effet, la circulation est compliquée dans le secteur, la visibilité est mauvaise. Cette signalétique permettra de mieux gérer ce carrefour en Y entre la RN2 et le Chemin du Cap, notamment pour les personnes qui souhaitent tourner vers Sainte-Anne car l’absence de visibilité contraint les conducteurs à bloquer momentanément la circulation pour pouvoir manœuvrer.La priorité sera donnée à la Nationale précise la Direction Régionale des Routes, le réglage des feux tricolores sera fait en conséquence. Un éclairage public sera installé sur le site d’ici la semaine prochaine pour une mise en service des feux tricolores à la mi-février, sauf contraintes météorologiques.La question a été soulevée en 2012. Fallait-il opter pour des feux ou un rond-point dans ce secteur. La présence d’une zone humide protégée d’un hectare en bas de la ravine Saint-François et proche de la Route Nationale 2 a fait pencher la balance vers les feux tricolores pour ne pas impacter la zone. Toutefois, si la population augmente sur cette portion de Sainte-Anne, la possibilité d’un rond-point pourrait de nouveau être évoquée.