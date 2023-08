18ème promotion des Cadets de la République : 14 jeunes Réunionnais intègrent la police après une formation d'un an

Pour 14 jeunes Réunionnais, ce vendredi 25 août 2023, c'était l'aboutissement d'une longue année de travail. Une cérémonie a été organisée pour marquer la fin de scolarité de ces Cadets de la République. C'est déjà la 18ème promotion à sortir de ce dispositif d'intégration des jeunes dans la police.

JCTS / Nakia Dany •

Ces 14 jeunes Réunionnais sont fiers : ce vendredi 25 août 2023, ces Cadets de la République étaient mis à l'honneur lors d'une cérémonie officielle organisée à la base aérienne militaire 181 de Sainte-Marie.

Ils font partie de la 18ème promotion des Cadets de la République, formée pendant un an par le Service territorial du recrutement et de la formation de La Réunion. 10 policiers adjoints et 11 réservistes opérationnels ont également été félicités lors de cette cérémonie.

"Un exemple pour la jeunesse"

"C'est une chance pour eux, mais aussi pour la population d'avoir des policiers réunionnais, qui connaissent bien le terrain", sourit Michel Alleu, le directeur territorial adjoint de la police nationale à La Réunion. Ces Cadets de la République doivent être également "un exemple pour la jeunesse", estime-t-il. "Ça leur montre que rien n'est perdu, que les jeunes qui se donnent un petit peu de mal peuvent avoir un avenir et réussir le concours", explique Michel Alleu.

Policiers adjoints à l'issue de la formation

Ce dispositif des Cadets de la République intègre depuis 2005 des jeunes de 18 à 30 ans au sein de la police nationale. En un an, la quinzaine de jeunes sélectionnés sur plusieurs centaines de candidats peuvent non seulement de préparer le concours de gardien de la paix pour ceux qui le souhaitent, mais aussi devenir policier adjoint à l'issue de la formation.

Cérémonie de fin de scolarité de la 18ème promotion des Cadets de la République • ©Réunion La 1ère

Une affectation à La Réunion

Les 14 Réunionnais qui composent cette 18ème promotion sont ainsi fin prêts à intégrer les commissariats de l'île, dès le 1er septembre. Car, comme le rappelle Michel Alleu, les policiers adjoints formés à La Réunion peuvent prendre leur poste sur le département. Que ce soit au Chaudron, à Malartic, à Saint-André, au Port ou encore à la police aux frontières, tous prendront leur poste dans quelques jours, au sein des patrouilles, de l'accueil, de la protection de la population...

La suite pour certains : le concours de gardien de la paix

Ceux qui ont décidé de passer le concours de gardien de la paix, le 19 septembre prochain, devront quant à eux finir par quitter le territoire. "Une fois le concours obtenu, ils vont sauter la mer, découvrir une autre facette du métier en métropole, et quand ils auront un peu plus d'expérience, ils reviendront à La Réunion", achève le directeur territorial adjoint de la police à La Réunion.

Pierre-Alexis Françoise, major de promotion

Ce concours, Pierre-Alexis Françoise, Cadet de la République, le passera dans quelques jours. A 22 ans, il est le major de cette 18ème promotion. "Les métiers de la sécurité m'ont toujours intéressé", sourit-il. Il a déjà un parcours bien tracé dans sa tête : s'orienter vers le maintien de l'ordre, passer des concours, et devenir formateur en techniques d'intervention.

"Servir le pays, protéger les libertés et défendre les institutions de la République, sauver des vies, c'est le plus beau métier" Pierre-Alexis Françoise, Cadet de la République, major de promotion

"Sécuriser et aider"

Joël Bezandry, 20 ans, est lui aussi très satisfait d'avoir réussi cette année de formation, et de voir sa mère, venue exprès de Mayotte pour cette cérémonie et admirer son fils dans sa nouvelle tenue de policier. Ce qui l'a motivé à intégrer les Cadets de la République ? "Le fait de sécuriser et d'aider ses prochains, venir en aide à ceux qui se font agresser. Tout métier comporte des risques mais si on aime ce qu'on fait, c'est ce qui nous donne la force", argumente Joël.

Trois Cadettes dans la promotion

Parmi cette promotion de 14 Cadets de la République se trouvent trois Cadettes de la République. Pour l'une d'entre elles, Lydia Maillot, c'est là une reconversion professionnelle, puisque précédemment, elle était cheffe d'entreprise en transformation de fruits. Malgré tout, travailler dans la police est un désir qu'elle nourrit depuis qu'elle est enfant, raconte-t-elle. "J'ai toujours voulu faire ce métier, depuis petite. J'ai envie de poursuivre mes rêves et mes objectifs et devenir major de police", dit la jeune femme.

Stéphanie Jeamblu, de Pôle emploi à la police

Une autre jeune femme, Stéphanie Jeamblu, a également opéré avec les Cadets de la République une reconversion professionnelle. A 31 ans, cette maman de trois enfants était employée au Pôle emploi avant la formation de la police. Cela faisait trois ans, dit-elle, qu'elle réfléchissait à intégrer la police. Ce qui a aidé à la convaincre, c'est la possibilité de rester à La Réunion pour sa première affectation à l'issue de la formation des Cadets de la République.

"J'ai été maman très très jeune à 16 ans, j'ai fait mon bout de chemin, j'ai continué mes études, fait des formations, travaillé, et à 29 ans j'ai passé le concours de Cadet de la République". Stéphanie Jeamblu, Cadet de la République

"C'est une organisation"

Sa mission désormais en tant que policière adjointe ? "Soutenir la population, venir en aide aux autres, et représenter la République", tout en apportant une "touche féminine" à la police. Mais Stéphanie Jeamblu voit aussi plus loin et préparer le concours de gardien de la paix pour devenir agent de police. "A côté j'ai mes trois enfants à gérer, c'est une organisation, mais on peut y arriver !", achève en souriant la jeune trentenaire motivée.