Sainte-Marie : après la chute d'un ascenseur du 3ème étage, un septuagénaire ayant des séquelles dépose plainte

Un ascenseur d'une résidence sénior récente à Sainte-Marie a chuté du 3ème étage avec un homme de 77 ans à l'intérieur. Les faits se sont produits en février dernier. Alors que Clavel Josephine se situait dans l'ascenseur, l'appareil a tapé le plafond avant de chuter à toute vitesse. Ce samedi 17 août, le septuagénaire garde de lourdes séquelles. Il a décidé de déposer plainte à l'encontre de son bailleur social, la SIDR.

Annaëlle Dorressamy / Amandine Rivière / Claudette Vaïtilingom •

En février dernier, un drame a été évité de peu, mais la vie de Clavel Joséphine, âgé de 77 ans, a basculé du tout au tout. Alors qu'il se trouvait au 3ème étage, dans l'ascenseur de sa résidence sénior récente, située à Sainte-Marie, l'appareil a tapé le fond avant de chuter à toute vitesse.

Douleurs au dos, aux bras, aux jambes... Le septuagénaire est souffrant. Désormais, il peine à se déplacer.

Regardez le reportage de Réunion La 1ère :

Sainte-Marie : un locataire de 77 ans dépose plainte après la chute d’un ascenseur • ©Réunion la 1ère

Des séquelles physiques et morales

Six mois après son accident, Clavel Joséphine "n'arrive plus à se déplacer correctement, souligne Erick Fontaine, administrateur de la CNL. Il va très mal. Il multiplie les séances de kiné, il en a plus de 50. Psychologiquement, il ne va pas bien non plus, puisqu’il ne prend plus l’ascenseur. Il habite au dernier étage. Il a beaucoup de souffrances".

Le septuagénaire ne se déplace plus sans béquilles ou sans sa canne et ses journées sont rythmées par de nombreux spasmes douloureux.

Un quotidien bouleversé

Le septuagénaire était habitué à s’occuper du jardin de sa résidence. Aujourd'hui, il enchaîne les séances chez le kiné, mais son état ne s'améliore pas.

Mwin la toujours fait un travail, mwin té vire, mwin té ar-vire, mwin té bouge, mwin la toujours fait un nafér. Là, kel bougé i bouge encore. I bouge pu. Mwin lé là, mi assis. Mi gayn pu fait rien. Clavel Joséphine, victime

"On n'a pas d'explications sur l'origine de l'accident"

De son côté, la CNL apporte son soutien à Clavel Joséphine, et a déjà engagé des procédures.

On n’a pas d’explications sur l’origine de cet accident. Nous, (la CNL - Confédération Nationale du Logement NDLR), avons demandé à la SIDR, bailleur social, de nous fournir le contrôle technique de cet ascenseur. Nous n’avons toujours pas eu d’informations à ce niveau. Erick Fontaine, administrateur de la CNL

Une plainte déposée

Maître Molière, qui est notre avocat, s’est saisi du dossier. On a une action qui est déjà engagée. On va rechercher la responsabilité civile du bailleur. Erick Fontaine, administrateur de la CNL

Écoutez l'interview d'Erick Fontaine sur Réunion La 1ère :

Interview d’Erick Fontaine, administrateur de la CNL • ©Réunion la 1ère

Une plainte a été déposée à l’encontre du bailleur social. Si pour l’instant il reste sans nouvelle, il espère bien obtenir justice.