Sainte-Marie : le CCAS s’engage à réviser la grille tarifaire du périscolaire

Les parents d’élèves en colère ont rencontré le vice-président du CCAS pour échanger sur la hausse des prix du périscolaire à Sainte-Marie. Réunis en collectif, ils sont mobilisés depuis une dizaine de jours pour dénoncer cette évolution.

LH / Adjaya Hoarau •

Les parents d’élèves de Sainte-Marie retrouvent le sourire. Leur mobilisation semble porter ses fruits, ou tout du moins fait réagir la municipalité. Des parents d’élèves des 19 écoles de la commune se sont en effet constitués en collectif pour porter leur mouvement de protestation.

Des représentants du collectif de parents d’élèves en colère ont pu s’entretenir avec le vice-président du CCAS de la commune de Sainte-Marie. Après leurs mobilisations, lundi 28 août et jours suivants, une réunion avait été prévue ce mercredi 6 septembre.

Un collectif de parents d'élèves manifeste devant la mairie de Sainte-Marie pour protester contre le périscolaire, la cantine et la vétusté des bâtiments. • ©Indranie Pétiaye

Une réunion entre les parents d’élèves et le CCAS

La nouvelle grille tarifaire des activités périscolaires a été au cœur des échanges. Une grille qui a brutalement été réévaluée par la mairie à cette rentrée scolaire, au grand damne des parents d’élèves.

Ces derniers ont obtenu, ce mercredi, l’engagement que cette grille tarifaire allait de nouveau changer, pour revenir vers des tarifs plus semblables à ceux de l’an dernier. Le vice-président du CCAS, Eric Tiburce, reconnaît " un problème de communication ". " On s’engage à faire le prix le plus juste pour tout le monde ", ajoute-t-il.

La grille tarifaire du périscolaire va être réévaluée

Plus qu'un manque de communication, les parents d’élèves dénonçaient des augmentations très importantes des prix en fonction des tranches, et la disparition des modalités de paiement jusque-là appliquées. Ces dernières devraient être remises en place, tout comme la dégressivité des tarifs.

Les parents qui s’étaient désinscrits, compte tenu des nouveaux tarifs, pourront reprendre leur place attribuée en première instance s’ils le souhaitent.

Il faut attendre le conseil d’administration du CCAS du 20 septembre

La nouvelle grille tarifaire doit être présentée lors du prochain conseil d’administration du CCAS, et abondée par les élus qui y siègent, afin pour pouvoir entrer en application. En attendant, retour a été fait aux anciennes grilles.

" Ils sont revenus en rétropédalages jusqu’à ce qu’on obtienne les nouvelles grilles tarifaires, donc ils s’engagent aussi à retravailler sur les grilles tarifaires et de ne plus être sur celles qui étaient intenables actuellement ", explique une mère de famille ayant participé aux échanges.

Les parents d’élèves restent vigilants

S’ils ont été soulagés de cette entrevue et des réponses qui ont pu leur être faites, les parents d’élèves attendent désormais d’en voir l’application concrète.

Des autres revendications, à savoir les repas à la cantine scolaire et la vétusté du bâti scolaire, le CCAS n’a pu que leur rappeler que ces points ne relevaient pas de leurs compétences.