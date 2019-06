Sainte-Marie : premier lâcher de moustiques stériles à Duparc

Lâcher de moustiques stériles à Sainte-Marie

C’est une première nationale. 3 000 moustiques mâles stériles ont été lâchés au coucher du soleil ce samedi 15 juin à Sainte-Marie. L’objectif n’est pas encore d’éradiquer les moustiques tigre mais bien d’effectuer un test.Il s’agit ainsi de voir si les insectes modifiés sont en capacité de survivre et donc de remplir leur fonction, à savoir empêcher la fécondation et donc la propagation des moustiques en capacité de transmettre le virus. Les moustiques mâles ne piquent pas, mais vont s’accoupler avec des femelles qui donneront pas d’œufs viables.Le reportage de Céline Latchimy et Jean-Claude Toihir.Lundi prochain, des pièges "Begesentinels" seront posés dans les cours des riverains du quartier de Duparc, où l’expérimentation a lieu. L’idée est de capturer des moustiques modifiés pour voir s’ils sont viables.Cette phase est la concrétisation pour les chercheurs et scientifiques de l'IRD, l’Institut de Recherche pour le Développement, d'un travail de 10 années mis en oeuvre en collaboration avec de nombreux acteurs privés et publics comme L'Institut Pasteur, l'Université de la Réunion, le CIRAD, le CNRS, sans oublier le Conseil Régional de La Réunion.A terme, entre 150 000 moustiques stériles pourraient être lâchés chaque semaine. En attendant, l’IRD procèdera à 3 lâchers : celui de ce samedi 15 juin, un autre le 7 septembre et un troisième le 9 novembre. Il s’agit ainsi de tester la survie des moustiques à différentes périodes de l’année et donc à différents climats.