Sainte-Marie : accident sur la 4 voies, la circulation est rétablie

Un accident s’est produit vers 15h sur la 4 voies de Sainte-Marie au niveau de la sortie Bagatelle, dans le secteur Les Jacques. Le conducteur d’une Audi, qui roulait à vive allure, aurait perdu le contrôle de son véhicule et effectué plusieurs tonneaux. Lors de cette embardée, sa voiture est venue percuter l'arrière d’une Clio.Les 2 passagères de la Clio sont indemnes mais très choquées. Le conducteur de l’Audi a du être désincarcéré. Le volant du véhicule le bloquant au niveau du bassin. Il est parti inconscient des lieux mais son pronostic vital n'est pas engagé. Transporté au CHU de Bellepierre, il sera prochainement entendu par les gendarmes.Une enquête a été ouverte pour déterminer avec exactitudes les circonstances de l’accident et les responsabilités de chacun. Le conducteur mis en cause, dont le véhicule roulait à une vitesse excessive selon les premiers témoignages recueillis, était sous le coup d’une suspension de son permis de conduire. Des dépistages d'alcoolémie et de stupéfiants seront réalisés à son arrivée aux urgences.La circulation a été coupée durant près d'une heure et une déviation mise en place pour permettre l’intervention des secours. 10 gendarmes ainsi que les pompiers et le SMUR étaient présent sur place. Ces derniers ont quitté les lieux et la circulation a repris vers 16h.