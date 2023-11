Sainte-Marie : la boxe et le judo pour sensibiliser contre le harcèlement scolaire à l'école Yves Barau

A l'école Yves Barau de Sainte-Marie, ce samedi, les élèves sont sensibilisés à la lutte contre le harcèlement scolaire à travers le sport. Au programme de cette journée organisée par l'association des parents d'élèves, des séances d'initiation à la boxe et au judo, mais aussi d'autres ateliers ludiques.

HA / CV •

Dans la cour de l'école Yves Barau, à Sainte-Marie, Manon et ses petits camarades apprennent à mimer la peur, la colère ou encore la joie et la tristesse. D'autres enfants s'amusent dans le ring de boxe qui a été monté sous le préau.

Des activités proposées dans le cadre de la journée de sensibilisation au harcèlement scolaire organisée par l'association des parents d'élèves ce samedi 18 novembre. Au total, une centaine de marmailles ont répondu présent.

La sensibilisation par la boxe

Des enfants qui suivent religieusement les instructions de Yoland Chaffre, éducateur au Club de boxe de Sainte-Marie qui s'est associé à l'organisation pour proposer une séance d'initiation.

"Par la pratique de la boxe, on apprend aux enfants à se contrôler, explique-t-il. C'est d'ailleurs la première compétence à acquérir quand on fait de la boxe". Respect, discipline, confiance en soi, contrôle émotionnel, fair-play... La boxe, comme la plupart des sports, est bénéfique à plus d'un égard.

Une centaine de marmailles à la journée de sensibilisation au harcèlement scolaire par le sport à l'école Yves Barau, à Sainte-Marie • ©Cynthia Véron

Inculquer des valeurs de tolérance et d'empathie

"Pour nous parents d'élèves, il nous semble important de promouvoir un environnement sain et sécurisé pour nos enfants. Et le sport est un moyen de leur inculquer des valeurs importantes telles que la tolérance ou encore l'empathie", confirme Prisca Berfroi, la présidente de l'association des parents d'élèves de l'école Yves Barau.

De même, le club Olympique Judo de Sainte-Marie a été invité à présenter sa discipline aux plus jeunes. A côté des activités ludiques, un intervenant spécialisé de l'association "Écoute Moi Protège Moi Aide Moi - EPA", est également présent pour sensibiliser et prévenir de manière ludique le harcèlement scolaire.

Un "Banc de l'Amitié" a enfin été réalisé dans l'école afin de symboliser cette lutte contre le harcèlement. "Ce sera un lieu où les élèves pourront se retrouver, échanger et renforcer les liens d'amitié au sein de l'école".