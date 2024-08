Des milliers de fidèles réunis à Piton Sainte-Rose pour la messe de l’Assomption

C’est un des grands rendez-vous du calendrier chrétien. Chaque année, des milliers de catholiques réunionnais participent à la messe de l’Assomption, à Piton Sainte-Rose. Cette année n’a pas fait exception.

LH avec Géraldine Blandin •

Sous un beau soleil, plus de 10 000 fidèles ont pu célébrer la montée de la Vierge Marie au ciel ce jeudi 15 août, jour de l’Assomption. Le pèlerinage de la Vierge au Parasol et la messe de l’Assomption sont une tradition bien respectée.

Plus de 10 000 fidèles célèbre la messe de l'Assomption à Piton Sainte-Rose, ce jeudi 15 août. • ©Géraldine Blandin

Célébration par l’évêque Monseigneur Chane-Teng

La messe solennelle a, cette année, été célébrée par Monseigneur Pascal Chane-Teng, le nouvel évêque de La Réunion. L’an dernier, il y avait assisté, mais n’avait pu la célébrer car il n’avait pas encore été consacré.

Monseigneur Pascal Chane-Teng a célébré la messe de l'Assomption ce jeudi 15 août à Piton Sainte-Rose. • ©Géraldine Blandin

La fête de la Vierge, une émotion particulière

Ils sont venus de toute l’île pour partager ce moment de ferveur, en communauté avec l’ensemble du diocèse. Plus de 3 000 d'entre eux sont en venus en bus. Ces fidèles viennent chercher grâce et paix pour les autres et pour eux-mêmes.