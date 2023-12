L’ambiance est chaleureuse. Pour les 90 ans de la Fédération Sportive et Gymnique du Travail, une randonnée a rassemblé les 33 associations de la Fédération, suivie d’un bon pique-nique traditionnel à Sainte-Rose, ce dimanche 3 décembre 2023.

L’objectif premier de la semaine du Sport Populaire et Solidaire est de rendre le sport accessible à tous. La Fédération compte 1100 licenciés dans une vingtaine de disciplines différentes. Tout au long de la semaine, des activités sont proposées aux quatre coins de l’île.

Durant cette semaine, les clubs de la FSGT de l’île ont animé leurs territoires avec des arts martiaux, de la plongée, du moringue, du judo et d’autres sports.

“On a ce besoin de créer du réseau. La vie associative est le lien de tout. Rien que cette semaine, on a touché environ 1500 personnes”, résume Emmanuelle Bonnet-Oulaldj, co-présidente de la FSGT France, en déplacement sur l’île pour l’occasion. “A Saint-Denis, on a travaillé avec des associations de quartiers pour organiser des tournois de football”, se félicite-t-elle.

Randonnée et pique-nique convivial pour clôturer la semaine du Sport Populaire et Solidaire

“Les clubs sont pluridisciplinaires. On ne reste pas figé sur un seul sport”, insiste Johan Huang-Ying-Chin, président de la Fédération Sportive et Gymnique du Travail à La Réunion.

“Dans chaque ville, il y avait un thème différent. Par exemple, à Saint-Pierre, c’était du judo. A Saint-André, c’était sur la pratique partagée avec les personnes autrement capables. A Saint-Benoît, c’était la découverte des sports de raquette comme le ping-pong ou le badminton”, énumère le président de la Fédération, qui souhaite notamment développer “le sport dans les quartiers populaires”.

On part souvent dans les quartiers populaires, car le sport doit être à la portée de tous. On est beaucoup axé sur le bénévolat. En tant que bénévole, on peut enseigner et devenir animateur dans notre club, ça peut faire bouger le quartier.