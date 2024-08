Sainte-Rose quitte l’Association des Maires : Serge Hoareau regrette la décision "unilatérale" de Michel Vergoz

Partager :

Michel Vergoz a décidé de retirer sa commune de l’Association des maires de La Réunion. Son président, Serge Hoareau, regrette la décision du maire de Sainte-Rose qui fait "le choix de la division" et affirme que ce départ est "nul et non avenu". Michel Vergoz répond "vouloir attirer l'attention des élus". Retour sur cette affaire.

Le maire de Sainte-Rose annonce qu'il quitte l'Association des Maires de La Réunion. La décision de Michel Vergoz fait réagir Serge Hoareau, le président de l'AMDR. Le courrier de Michel Vergoz Michel Vergoz décide, dans un courrier daté du 16 juillet, de claquer la porte de l’Association des Maires de La Réunion après un différend sur la question de l’octroi de mer. Le maire de Sainte-Rose souhaite une gestion locale de la lutte contre la vie chère et du financement des communes, alors que Serge Hoareau, le président de l’AMDR, a commandé une étude à l’AMF, l’Association des Maires de France suite à un rapport de la Chambre Régionale des Comptes. Une décision "soudaine et unilatérale" s'étonne Serge Hoareau Dans un communiqué, le 1er août, Serge Hoareau dit prendre acte de la décision de Michel Vergoz. Une décision "soudaine et unilatérale", selon le président de l’AMDR qui dit agir en rassembleur et "dans l’intérêt supérieur de notre territoire et de nos concitoyens", depuis sa prise de fonction il y a quatre ans. La vocation de l’AMDR est de faire le trait d’union entre tous les maires […] quelques soient leurs bords politiques Serge Hoareau, président de l'Association des Maires de La Réunion Pour lui, la problématique de la vie chère est commune à tous les départements d’Outremer. L’immense majorité des maires ultra-marins ont d’ailleurs souscrit à la démarche tournée vers l’Association des Maires de France. Serge Hoareau dit également regretter la fin de l’unité de l’association des maires de La Réunion. Pour lui, le maire de Sainte-Rose a fait "le choix de la division". Qu’est-ce que ça change ? L’association des maires de La Réunion avec seulement 23 communes sur 24, qu’est-ce que cela change ? "Rien", répond le président de l’AMDR qui parle même de "non-événement". "Michel Vergoz est égal à lui-même, il a décidé de s’isoler mais ça ne change rien dans le fonctionnement de l’association, nous ne sommes pas moins forts", explique-t-il. Pour Michel Vergoz, les choses ne sont bien que quand c’est lui qui décide ! Serge Hoareau, président de l'Association des Maires de La Réunion C’est déjà arrivé Serge Hoareau ajoute même qu’il manquait plusieurs communes quand il a été élu à la tête de l’Association des Maires, c’est donc déjà arrivé. A l’époque, en 2020, Saint-Leu, Saint-Denis et la Possession n’étaient pas adhérentes à l’AMDR. Pour "attirer l’attention", justifie Michel Vergoz L’affaire fait du bruit, Michel Vergoz réagit et affirme vouloir enrichir le débat. "L’octroi de mer, pour les Réunionnais, participe à la vie chère. Ce sujet sensible reviendra au cœur de nos préoccupations, le mettre sous le tapis est une erreur monumentale". Le maire de Sainte-Rose dit aussi qu’il veut "attirer l’attention des élus sur la manière de travailler". Quand Serge Hoareau veut rassembler autour des Antillais et de l’AMF, lui veut "rassembler les Réunionnais". Ressaisissez-vous et gardons notre calme ! Michel Vergoz, maire de Sainte-Rose "Nul et non avenu", répond Serge Hoareau Dernier point sous forme de question, une commune peut-elle ainsi quitter l’Association des Maires ? Pour Serge Hoareau, c’est non. "Seul un vote du conseil municipal peut acter le départ d’une commune ou il faut qu’elle ne soit pas à jour de sa cotisation". Et concernant la cotisation, le point sera fait le 31 décembre. En attendant, "Sainte-Rose fait toujours partie de l’Association des Maires de La Réunion", précise le président de l’AMDR.

