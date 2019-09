Trafic de zamal entre La Réunion et Maurice : un à trois ans de prison pour les trafiquants

142 kilos de zamal

Le procès d'un trafic de drogue entre La Réunion et Maurice s'est tenu au tribunal de Champ-Fleuri, ce jeudi 12 septembre. Les six trafiquants, quatre Mauriciens et deux Réunionnais, ont été condamnés à des peines de prison allant d'un à trois ans. Un peu plus tôt ce matin, entre deux et cinq ans de prison ferme avaient été requis. Le 31 mai dernier, ces suspects avaient été interpellés à Sainte-Rose avec 142 kilos de zamal. La drogue était emballée dans des sacs étanches et prête à être embarquer sur un bateau à destination de l’île Maurice, pour y être vendue plusieurs milliers d’euros. Les arrestations des trafiquants présumés ont pu se faire grâce à l’étroite collaboration entre les forces de l’ordre de La Réunion et Maurice.Les prévenus avaient été présentés en comparution immédiate. Après deux reports, le procès a bien eu lieu. Placés en détention provisoire, les six trafiquants présumés de zamal pris en flagrant délit, ont eu du mal à nier leur implication dans ce trafic entre les deux îles de l’Océan indien.