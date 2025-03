Avec 11% de hausse des prix à La Réunion entre 2017 et 2023, l’inflation continue de progresser

Selon une étude de l’Insee publiée, jeudi 20 mars, l’inflation progresse de 11% à La Réunion, entre 2017 et 2023. Les plus âgés et les plus modestes ont été davantage touchés par la forte hausse des prix en 2023.

Quand faire ses courses coûte toujours plus cher. Selon une étude de l’Insee publiée, jeudi 20 mars, l’inflation progresse de 11% à La Réunion, entre 2017 et 2023. Cette étude a été réalisée en partenariat entre l’Insee et l’Observatoire des prix, des marges et des revenus (OPMR) de La Réunion.

Accélération de la hausse des prix en 2022

Cette hausse des prix à la consommation des ménages reste toutefois moins importante qu’au niveau national où l’inflation est de cinq points supérieurs.

L’Insee souligne qu’avant 2022, l’inflation restait relativement contenue tant à La Réunion qu’au niveau national. "Elle accélère ensuite fortement en 2022, dans un contexte international inflationniste, marqué par le déclenchement de la guerre en Ukraine fin février, et plus largement par une transformation des circuits mondiaux de circulation des biens et des services", explique l’Insee.

Un niveau jamais atteint en 30 ans à La Réunion

À La Réunion, la hausse des prix s’élève en 2022 à 3,6 % en moyenne sur l’année, un niveau jamais atteint en 30 ans.

L’énergie, qui représente 7 % du budget des ménages de l’île, contribue pour plus d’un tiers à cette hausse. "Les prix de l’énergie augmentent ainsi très fortement sur l’île (+17,8 %), une hausse cependant plus contenue qu’au niveau national (+23,1 %), grâce au plafonnement des tarifs (électricité, carburants, gaz) et aux remises spécifiques sur les carburants", souligne l’Insee.

L’énergie et l’alimentation

Les prix des produits alimentaires augmentent également nettement : +5,5 % à La Réunion. Début 2022, le passage du cyclone Batsiraï amplifie encore la hausse des prix des produits frais.

En 2023, la hausse reste élevée. L’inflation atteint 3,1 % en moyenne à La Réunion, en léger retrait par rapport à 2022. Au niveau national, les hausses de prix sont plus flagrantes : +5,2 % en 2022 et +4,9 % en 2023.

L’alimentation devient alors le principal moteur de l’inflation. L’Insee note que les prix alimentaires croissent de 7,6 % sur l’île (+11,8 % au niveau national). Les ménages, qui consacrent une part importante de leur budget à ces postes, font alors face à une inflation plus élevée.

Les plus âgés et les plus modestes davantage impactés

"Les ménages âgés de 60 ans ou plus, notamment ceux de 75 ans ou plus, subissent une inflation plus marquée en 2023 par rapport à la moyenne des ménages (respectivement +0,4 point et +1,1 point par rapport à l’inflation moyenne de +3,1 %)", remarque l'Insee.

Les plus âgés consacrent une part nettement plus importante de leur budget à l’alimentation, tout comme les ménages les plus modestes. Les 20 % de ménages dont le niveau de vie est le plus faible subissent en 2023 une inflation bien plus marquée qu’en moyenne (+0,7 point).

Les propriétaires face à l’inflation

En 2022, les propriétaires étaient eux davantage impactés par la forte inflation, en lien avec la part plus importante de leur budget consacrée à l’énergie.

En 2024, l’Insee souligne que l’inflation ralentit. Elle s’élève à 2,8 % en moyenne sur l’année à La Réunion et à 2 % au niveau national. Ainsi, pour la première fois depuis 2017, l’inflation en moyenne annuelle est supérieure sur l’île.