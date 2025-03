TAAF : des dizaines de ballots de stupéfiants retrouvés à Europa, en même temps que les marins naufragés

Des dizaines de ballots de stupéfiants ont été retrouvés sur l’île d’Europa dans les TAAF en début de semaine. Ce vendredi 21 mars, la procureure de Saint-Denis confirme une information révélée par nos confères de Zinfos974. Cette découverte a eu lieu au moment du sauvetage des six marins naufragés sur l’île, et ramenés à La Réunion dans la nuit du 17 au 18 mars. Une enquête est en cours pour déterminer si la drogue était à bord de leur embarcation ou sur un autre bateau.

LP / Antoine Garnier •

Six marins en détresse ont été secourus dans la nuit du 17 au 18 mars dernier, par les forces armées de l'Ile d'Europa, dans les Terres Australes et Antarctiques Françaises.

Les marins devant le JLD

Rapatriés à La Réunion par avion militaire en début de semaine, ils ont été soignés puis placés en zone d’attente. Ce vendredi 21 mars, les six marins de nationalité pakistanaise, iranienne et bangladaise ont été présentés devant le JLD, Juge des Libertés et de la Détention, ce vendredi 21 mars.

Des dizaines de ballots de stupéfiants

Au même moment, nos confrères de Zinfos 974 révélaient que des dizaines de ballots de stupéfiants ont été retrouvés sur l’île d’Europa, en même temps que les marins naufragés.

Une information que confirme la procureure de Saint-Denis. Une enquête est en cours pour déterminer si cette découverte de produits stupéfiants est liée au naufrage des marins. La cargaison était-elle à bord de leur bateau de pêche ? Provient-elle d’une autre embarcation ?

Naufrage dans le canal du Mozambique

En début de semaine, les naufragés expliquaient être à bord d’un bateau de pêche parti de Somalie, mais qui a sombré dans le canal du Mozambique à cause du cyclone Jude.

Quatre des dix marins à bord seraient décédés dans le naufrage, à environ 30 miles nautique d’Europa. Les rescapés ont pu rejoindre les côtes de l’île. Sur place, le détachement de miliaires, gendarmes et les agents des TAAF leur ont portés les premiers secours.

Ce vendredi, le Juge des Libertés et de la Détention devra décider de leur prolongement en zone d’attente, ou de leur entrée sur le territoire français.