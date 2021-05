Les chrétiens de La Réunion célèbrent l’Ascension

Ce jeudi 13 mai 2021, les chrétiens célèbrent l'Ascension qui marque l'élévation de Jésus au ciel après sa résurrection et sa dernière rencontre avec ses disciples. Des messes sont organisées partout sur l'île, tout au long de la journée dans le respect des règles sanitaires.

HA avec Henri Claude Elma et Suzette Emma •

Les catholiques de La Réunion célèbrent ce jeudi 13 mai 2021 l’Ascension du Christ au ciel après sa résurrection et sa dernière rencontre avec ses disciples, selon la tradition chrétienne.

C’est un moment fort pour les catholiques. Un jour qui symbolise l'espoir et c'est un message bienvenu en ces temps de pandémie.

Messes et protocole sanitaire

L’an dernier, le confinement avait privé les chrétiens des célébrations du carême de Pâques et de l’Ascension. Mais cette année, des messes sont organisées partout sur l'île, tout au long de la journée. Et notamment à Sainte-Suzanne., où la messe a été célébrée par le père Jean-François Laclo.

Regardez le reportage de Réunion La 1ère :

Retour sur la messe de l'Ascension à Sainte-Suzanne

En raison donc de la crise sanitaire et des restrictions en vigueur, il a fallu s’adapter et mettre en place un protocole : la distanciation entre les bancs, port du masque… Des précautions qui relèvent presque désormais de la routine au sein des églises de l’île.

©Daniel Fontaine

L'ascension du Piton des Neiges...

Et pour certains fidèles cette célébration de l’Ascension se traduit par… l’ascension du Piton des Neiges ! Depuis toujours, le sommet de l’Océan indien, tout comme le massif du Maïdo, sont des lieux de rendez-vous et de pèlerinage. Et ce jeudi, le Piton des neiges présente les conditions climatiques idéales.

C’est ce que nous a confirmé Fabrice La Bruyère, qui s’est levé tôt, vers 4h du matin, pour prendre la direction du Piton des Neiges avec des amis. Il s’agit pour lui de perpétuer la tradition familiale. "On a croisé beaucoup de monde, il y en a beaucoup qui s’arrêtent au niveau de la Vierge pour faire une prière", raconte-t-il.