Sainte-Suzanne : le FC Bagatelle organise une journée en l’honneur d’Axel Royé, et en la présence de Guy Roux

Le FC Bagatelle, club auprès duquel Axel Royé œuvre depuis sa retraite, est à l’initiative de cette journée d’hommage. Ce dimanche 26 mars, Axel Royé, ancien conseiller technique de la Ligue Réunionnaise de Football, est à l’honneur.

Dans le cadre de cette journée, se dérouleront la plantation d’un flamboyant en hommage à Alix Moutama-Caly, une présentation de toutes les sections du club et un plateau musical avec l’orchestre Chut’Niagara.

A cette occasion, son ami de longue date Guy Roux, l’emblématique entraineur de l’AJ Auxerre, a fait le déplacement. Il a tenu à être présent pour participer à toutes les activités prévues ce dimanche au stade de Bagatelle, à Sainte-Suzanne.

Nous avons fait notre stage pour devenir entraineur diplômé à l’INS ensemble. Et comme nous étions regroupés par chambre de 10 par ordre alphabétique, vous avez remarqué que "Royé" et "Roux" avaient toutes les chances d’être dans le même dortoir.

Les deux hommes ont alors sympathisé, " travaillé beaucoup ", assure Guy Roux. " On en sortait diplômés et amis pour la vie ", ajoute-t-il.

Ancien enseignant d’éducation physique, Normalien et instituteur de formation, Axel Royé explique s’être " mis au service du football ".

Ce qui me passionnait, c’était de pourvoir transmettre, et le football est un phénomène social, éducatif, j’insiste beaucoup là-dessus, sociétal, donc il était important pour moi de me consacrer à cette discipline.