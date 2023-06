Sainte-Suzanne : plus de 400 collégiens rassemblés contre les addictions pour la 1ère édition du challenge ECLAT

Pour la 1ère édition du challenge ECLAT, "Ensemble contre les addictions Tienbo", le club de football du quartier de Bagatelle accueille plus de 400 collégiens, ce jeudi 15 juin, à Sainte Suzanne.

Sur le grand terrain du stade Georges Repiquet, au Bocage, à Sainte-Suzanne, les épreuves sportives s'enchaînent à un rythme effréné. Des épreuves pour le moins originales puisqu'il s'agit pour les jeunes participants de suivre un parcours imaginé sur la thématique de la lutte contre les addictions.

Plus de 400 élèves de 5ème des collèges Hippolyte-Foucque et Lucet-Langenier participent à ce premier challenge baptisé ECLAT, "Ensemble contre les addictions Tienbo", organisé par l’association Football Club Bagatelle Sainte Suzanne. Essouflés, Samuel et Naïl viennent de terminer "l'épreuve de la cigarette". Ils doivent faire tomber des cigarettes géantes à l'aide d'un ballon de football. "C'est pas si facile, il y a des épreuves que j'ai loupées mais pour une première, c'est pas grave", explique le premier.

Pour lutter contre les addictions aux drogues et à l'alcool, il y a la sensibilisation des jeunes. Le FC Bagatelle organise des ateliers pour deux collèges de Sainte-Suzanne

Quand alcool et tabac riment avec accidents et cancers

"C'est un événement important pour nous, réagit son camarade. Il faut arrêter les addictions comme le tabac et l'alcool parce que c'est pas bon pour la santé. Ça me touche parce qu'il y en a qui meurent à cause de l'alcool et des accidents, et le tabac peut causer des cancers et des problèmes au poumon, les cancers".

"Je trouve que c'est un bon chemin pour montrer que dans le cours de notre vie, on sera confrontés à pas mal d'obstacles, surenchérit Louane du collège de Quartier Français. Si jamais on cède à ces addictions comme par exemple l'alcool, ça peut nuire à notre vie, à notre santé, en particulier le tabac. Et si plus tard, par exemple, j'ai un enfant, ça peut aussi avoir des conséquences pour lui".

Utiliser le sport pour faire passer des messages

La preuve que les jeunes sont des plus réceptifs aux messages de prévention, souligne Patrick Ogire, le responsable administratif du club de football, qui revient sur la genèse de ce projet. "Notre association sportive touche beaucoup de jeunes, donc on s'est dit qu'on allait faire le foot autrement en alliant le sport et ce travail de prévention", explique-t-il.

L'association a d'ailleurs créé une section de prévention et d'éducation à la citoyenneté. "Nous travaillons sur l'ensemble du département auprès des différents établissements scolaires sur des thèmes comme la violence, le racket ou encore le harcèlement. Et ça fonctionne !", se félicite-t-il.

Un travail de prévention avec les jeunes

Ce premier challenge fait suite à un appel à projet lancé par la préfecture de La Réunion, dans le cadre de la Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives (MILDECA), avec le soutien également de l'Agence régionale de santé et de la mairie de Sainte Suzanne.

"Nous avons mis en place ce travail avec ces deux collèges et en amont, il y a eu un travail de la gendarmerie nationale sur les classes de 5ème", précise encore Patrick Ogire. "La drogue, c'est un véritable fléau chez les jeunes. Ils peuvent commencer à fumer très tôt et très souvent il y a des dealers aux abords des collèges. Mais si on travaille avec les jeunes, ils peuvent comprendre que ça n'est pas bon pour leur santé".

Le responsable associatif le répète : alcool, zamal, cachet, le meilleur effet, c'est de savoir s'en passer. Idem pour les écrans, qu'il faut savoir consommer à petites doses. Le message a bien été passé.