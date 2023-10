Sainte-Suzanne rend hommage aux ancêtres esclaves morts sans sépulture

Ce mardi 31 octobre, la mairie de Sainte-Suzanne a organisé une cérémonie en hommage aux ancêtres esclaves morts sans sépulture. Une cérémonie qui a lieu chaque année. Des enfants de l'école d'Anne-Marie Javouhey ont participé aux ateliers proposés au son du maloya.

Tous les ans, le 31 octobre, la mairie de Sainte-Suzanne organise une cérémonie en hommage aux ancêtres esclaves morts sans sépulture.

Comme le rappelle l'élu Max Barège Carpin, il s'agit d'honorer "ces milliers d'enfants, de femmes et d'hommes arrachés à leur terre natale pour être mis en esclavage sur notre île et réduits à l'état de biens meubles par le Code Noir".

"Le pouvoir colonial les a privés de sépulture et effacé toute trace de leur présence", rappelle-t-il encore.

Redonne une place à ces défunts dans l'histoire de La Réunion

Olivier Robert, responsable Evènementiel, rappelle à son tour à quel point la municipalité de Sainte-Suzanne est engagée dans ce travail de mémoire.

"Néna zesclave ke la été jeté en mer, é ke lé mor san sépiltir. Sé pou sa ke Sainte-Suzanne y milite pou ke zot y trouv inn plas dan listwar la Rényion é ke la populasyon y apropri a li osi ce listwar là", explique-t-il.

Des ateliers ludiques sur la douloureuse histoire de l'esclavage

Avant le dépôt de gerbe qui s'est déroulé en fin de matinée en présence de Maurice Gironcel, le maire de la commune, plusieurs ateliers ludiques étaient proposés. Et notamment un jeu portant sur cette thématique de l’acheminement des esclaves et des engagés à La Réunion, d'autres sur les proverbes et dictons péï, ou encore un jeu de carte centré sur la dure histoire du Code Noir.

La période la plus longue et la plus méconnue de notre histoire...

Des ateliers auxquels ont participé les enfants de l'école d'Anne-Marie Javouhey au son du maloya. "Y fo ke lé marmay y koné osi listwar zot péï, listwar de lesclavaj, parse ke tou sa la été oublié, la pa été anségné lékol", défend encore Olivier Robert.

Sainte-Suzanne rend hommage aux ancêtres esclaves morts sans sépulture avec les élèves de l'école Anne-Marie Javouhey • ©Page Facebook Maurice Gironcel

Lancé par la Maison des civilisations et de l’unité réunionnaise le 31 octobre 2009, cet hommage aux ancêtres vise en effet à donner un coup de projecteur sur l’époque la plus longue et la plus méconnue de l’histoire de La Réunion depuis la date officielle de son peuplement, rappelle Maurice Gironcel sur les réseaux sociaux.