Saisie de produits dopants dans le sud : deux individus présentés au juge ce jeudi

Un vaste coup de filet mardi a mené à l'interpellation de six individus dans le cadre d'un trafic de produits dopants dans le milieu du culturisme local. Deux individus ont été présenté au juge ce matin à l'issue de leur garde à vue. L'un des deux a quitté le tribunal dans la matinée.

IP avec Pierre Comorassamy •

Des individus entendus par le juge d'instruction

C'est une enquête débutée en septembre 2019 qui a conduit les gendarmes à procéder, mardi 9 juin 2020 au matin, à des perquisitions dans des maisons et une salle de sport de Saint-Pierre et du Tampon.Le parquet de Saint-Pierre a été saisi, suite à une dénonciation et un signalement de la direction de la jeunesse et des sports, concernant l'importation et le trafic de substances psychotropes et de produits dopants à destination du milieu sportif, ici dans le milieu du culturisme et du bodybuilding local. Des faits pour lesquels les peines s'échelonnent jusqu'à 7 ans d'emprisonnement.