Salazie : le bureau de poste d'Hell-Bourg va fermer ses portes

D'ici la fin de l'année, il n'y aura plus de bureau de poste à Hell-Bourg. La décision prise pour cause de non-rentabilité va pénaliser les habitants du village touristique qui avait déjà perdu son unique distributeur automatique de billets.

Harry Amourani / Jean-Claude Toihir •

Niché dans une jolie case créole au coeur du village touristique, le petit bureau de poste d'Hell Bourg vit ses derniers instants. L'agence est condamnée à une fermeture définitive pour cause de non-rentabilité.

Le service n'ouvre déjà que quelques heures par semaine et d'ici la fin de l'année, l'établissement fermera définitivement ses portes. L'activité postale devrait ensuite être reprise par un commerçant de la place.

Revoir le reportage de Réunion La 1ère :

A Salazie, la Poste du village d'Hellbourg devrait fermer ses portes d'ici la fin de l'année

Le distributeur de billets également retiré

La Poste de La Réunion a d'ailleurs publié une petite annonce dans la presse écrite pour lancer un appel à candidatures. Le distributeur de billets a quant à lui été retiré il y a déjà plusieurs mois et les panneaux d'affichage viennent tout juste d'être retirés à la disqueuse ce mercredi matin...

Stéphane Fouassin, le maire de la commune, se dit surpris par cette décision qui aurait été prise sans réelle concertation.

Les habitants d'Hell-Bourg et de l'Ilet à Vidot, qui sont concernés, tout comme à Mare à Poule d'eau, sont déçus que cette Poste s'en aille. Et ils avaient aussi l'habitude d'avoir un service bancaire à proximité parce que la Poste, c'est aussi un service bancaire. Stéphane Fouassin, maire de Salazie

"C'est décevant pour un village classé à l'Unesco

"Alors que nous venons de mettre en place France Service pour avoir beaucoup plus d'activités sur notre territoire et un accès plus facile des services publics à la population, La Poste nous fait défaut...", déplore encore le maire de la commune.

"C'est décevant pour un village qui est classé au patrimoine mondial de l'Unesco, déplore un habitant. C'est l'un des plus beaux villages de France et il se retrouve sans gabier alors qu'il y a beaucoup de touristes !"

"Les gens d'Hell-Bourg sont déçus. Maintenant il faut à chaque fois trouver 2 euros pour prendre le bus et descendre à Salazie", réagit également un gramoune. "C'est très pénalisant pour les habitants et même pour les commerçants. On ne pourra plus retirer de l'espèce et certaines personnes n'ont pas de carte bancaire", relève l'employée d'un bureau de tabac.