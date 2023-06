Salazie : les sentiers du Trou de Fer et de l’Ecole Normale sont fermés au public

Depuis ce mardi 5 juin, la préfecture interdit l’accès du public aux sentiers du Trou de Fer et de l’Ecole Normale, sur la commune de Salazie. D’autres sentiers sont également fermés, il est recommandé de bien se renseigner avant de partir randonner.

LH •

Le relief accidenté de l’île et les fortes précipitations peuvent provoquer des glissements de terrain ou des coupures d’itinéraires dues au ruissellement de l’eau et rendre les senties impraticables. A La Réunion, le réseau de sentiers est en effet particulièrement exposé aux intempéries.

Les sentier du Trou de fer et de l'Ecole Normale fermés

Régulièrement des itinéraires sont fermés au public par arrêté préfectoral, afin de garantir la sécurité des randonneurs. C’est le cas notamment pour les très réputés sentiers du Trou de Fer et de l’Ecole Normale, fermés depuis ce mardi 5 juin.

Pour le sentier du Trou de Fer, c’est en fait la dégradation de platelages bois sur la partie terminale du sentier, vectrice de danger, qui est à l’origine de cette fermeture.

Une cinquantaine de sentiers interdits d'accès

D’autres sentiers dans l’île sont aussi fermés au public, comme le sentier La Nouvelle – Roche Plate à Mafate, le sentier du Cap Noir à Cilaos, le sentier du Vieux Port du Tremblet à Saint-Philippe ou encore le sentier Cap Noir Roche verre bouteille à Dos D’Ane sur la commune de la Possession.

Des précautions indispensable spour tout randonneur

Afin d’éviter tout risque, il est recommandé aux randonneurs de toujours se renseigner sur la météo avant de partir dans les sentiers, en consultant sur internet le site www.meteofrance.re ou en appelant le 08 92 68 08 08. A noter, il faut éviter les randonnées dans les remparts après de fortes pluies.

Avant de partir, il faut aussi penser à consulter la carte des sentiers ouverts et fermés, ainsi que les arrêtés préfectoraux. Enfin il faut aussi prévenir ses proches de son itinéraire, penser à réserver un gîte de montagne et prévoir un équipement adéquate, avec des vêtement chaud et de pluie, une lampe frontale ou encore de la nourriture et de l’eau.