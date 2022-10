Salon de l’emploi : 2500 offres à pourvoir au parc des expositions à Saint-Denis

La cinquième édition du Salon de l’emploi démarre ce jeudi à la Nordev à Saint-Denis. Plus de 2000 offres d’emplois sont proposées par une centaine d’exposants pendant deux jours. Tous les secteurs d’activités sont concernés.

HR / Michelle Bertil •

Le Journal de l’Île organise jusqu’à demain, vendredi, le cinquième Salon de l’emploi. Plus d’une centaine d’exposants de secteurs d’activités différents proposent 2000 offres d’emplois jusqu’à demain. Les espaces de rencontres entre employeurs et demandeurs d’emplois sont rassemblés en trois pôles : l’accompagnement, les conseils et formations et l’entrepreneuriat.

Regardez le reportage de Réunion la 1ère :

La 5ème édition du Salon de l’emploi se tient à la Nordev, à Saint-Denis

Fédérer au même endroit et au même moment

Les journées de job dating se multiplient ces derniers mois sur l’île. Ce cinquième salon de l’emploi réunit "tous les secteurs d’activités" précise Mathieu Maitre, en charge de l’organisation du salon. "Nous avons la grande distribution, la restauration ou la formation au même endroit" poursuit-il.

Cinq secteurs en difficulté

"Le taux de chômage reste élevé sur l'île mais a baissé de cinq points en moins de trois ans" déclare Angélique Goodall. "Les secteurs du bâtiment, l’hôtellerie, la restauration, la santé-action-social, le transport-logistique et le commerce sont en difficulté" ajoute la directrice régionale de Pôle Emploi.

Regardez son interview :

Salon de l’emploi itw Angélique Goodall

Un salon vecteur d'insertion

L’année dernière, sur les 3000 offres d’emplois proposées, "400 offres ont été pourvues au salon, plus de 2000 entretiens se sont tenus après l’événement" déclare Mathieu Maitre. L’organisateur espère mobiliser 15 000 visiteurs pour cette édition.

Enrick recherche une alternance dans l’audiovisuel et repart tout sourire du salon : "J’ai trouvé une formation en alternance de monteur et d’infographiste" s’exclame le jeune homme, les recruteurs le contactent "dès qu’une place se libère".

Mettre le pied dans le bain

Certains jeunes, comme Carla Grondin viennent avec leurs professeurs. En préparation d’un bac professionnel vente et commerce, la jeune femme s’informe sur le BTS Tourisme en alternance.

"Ils sont à quelques mois de l’arrivée sur le marché du travail et doivent anticiper" affirme Denis Brun professeur au lycée Isnelle Amelin à Sainte-Marie.