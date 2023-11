Salon de l’orientation et de la formation à la Nordev : deux jours pour découvrir les offres

Le premier Salon de l'orientation et de la formation accueille les collégiens et lycéens à la Nordev, ce vendredi 24 novembre 2023. L'occasion de découvrir les formations post-bac proposées. Ce samedi, le salon est ouvert au grand public et s’adressera aux demandeurs d’emploi.

Annaëlle Dorressamy / Willy Fontaine •

À La Réunion, c’est la première édition du “Salon de l’orientation et de la formation tout au long de sa vie”, souligne Flavie Descamps, directrice du développement à L’Etudiant. Si ce vendredi 24 novembre est réservé aux groupes scolaires, ce samedi, le salon est ouvert à tous.

Une journée pour les scolaires

La Région, le Rectorat et l'Université de La Réunion ont noué un partenariat avec le site d’orientation “L’Etudiant” pour organiser ce salon. Des représentants de diverses formations sont présents pour apporter des conseils aux jeunes sur les choix d’études qui s’offrent à eux.

Le jeune qui souhaite venir au salon, s’inscrit en ligne, génère son invitation, et regarde sur le site les exposants qui sont présents pour pouvoir préparer sa visite. Il va pouvoir échanger avec des jeunes étudiants, parler des pré-requis pour connaître la formation. Il va également pouvoir rencontrer des psychologues de l’éducation nationale et parler de son orientation. Flavie Descamps

Un salon attractif

Ce salon plaît beaucoup aux élèves. Des offres de BTS disponibles, de classes préparatoires et divers stands sont présents. Il est également possible de faire ses études à l’étranger, avec des offres de mobilité au Canada ou en Australie.

“Je veux aller vers le secteur militaire. Donc, je suis venu assister à la conférence de l’armée de terre. Ils m’ont renseigné sur le parcours à faire pour atteindre mes objectifs”, explique Emmanuel, élève de première générale au Lycée de Stella. Pour Maxime, élève de terminale, le salon l’a conforté dans son choix d’orientation : “J’avais des doutes sur ce que je voulais faire. J’ai fait plusieurs stands et j’ai trouvé des informations intéressantes. Donc, mon premier choix sera l’IFSI”.

Un salon ouvert à tout le monde

Si les lycéens et collégiens sont la cible principale de ce salon, les organisateurs ont tenu à l'ouvrir aussi à toute personne souhaitant se réorienter ou reprendre ses études. “Nous nous adressons à un public très large”, affirme Flavie Descamps.

De son côté, la Région a rappelé l’importance de l’événement. “L’orientation ne concerne pas seulement les jeunes collégiens et lycéens, ça concerne aussi, et peut-être plus, ceux et celles qui sont sortis du système scolaire”, explique Karine Nabénésa, 4ème vice-présidente de la Région Réunion.

C’est ouvert aux demandeurs d’emploi et aux salariés, car on peut découvrir de nouveaux métiers et les parcours qui vont avec. Karine Nabénésa

Aujourd’hui, environ 5 500 visiteurs sont venus à la Nordev. Ce samedi, les organisateurs espèrent une affluence similaire.