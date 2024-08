Scolarisation des enfants en situation de handicap : les moyens augmentent mais restent insuffisants à La Réunion

8 700 enfants accompagnés, dits "élèves à besoins particuliers", ont fait leur rentrée des classes cette semaine à La Réunion. L’académie compte 2 900 AESH cette année, c’est 10% de plus que l’an dernier, soit 110 emplois supplémentaires. Un renfort bienvenu, encore insuffisant face aux besoins, reconnaissent les associations et les parents d'élèves.

Actuellement 2 000 dossiers restent en souffrance depuis plus de 6 mois au niveau de la MDPH, explique Eric Boyer, l’administrateur de l’ADAPEI, l'association départementale d’amis et parents de personnes handicapées mentales.

Ce sont autant d’enfants qui auraient besoin d’un accompagnement d’AESH pour pouvoir être scolarisés correctement. Faute de quoi, ils ne sont soit pas pris en charge dans des dispositifs correspondants à leurs besoins, soit ils restent chez eux.

Pour traiter les dossiers dans un temps raisonnable, le rectorat devrait d’’abord mettre trois enseignants à disposition de la MDPH, explique Eric Boyer. Il faudrait ensuite évaluer le nombre d’heures d’accompagnement nécessaires et créer les emplois en fonction.

Il demande au recteur de fournir les moyens nécessaires au traitement des dossiers, puis de donner les moyens humains d’accompagnement. Actuellement, le nombre d’heures d’accompagnement ne correspond pas toujours au besoin défini dans certains cas.

" Les parents des personnes handicapées, nous avons une telle souffrance en nous qu’on ne manifeste pas ", confie Eric Boyer. Leur seul recourt reste les médias ou encore les associations telles que l’ADAPEI.

Scolarisation des enfants porteurs de handicap itw Eric Boyer, administrateur de l’ADAPEI.

Au manque de personnel d’accompagnement, s’ajoute la complexité des démarches pour en bénéficier. Les deux enfants en situation de handicap de Cynthia ont pu être scolarisés à cette rentrée, dans un IMP et dans une classe Ulis au Tampon. Il a pour cela fallu accomplir un long parcours. Aujourd’hui cette mère remercie les équipes éducatives qui interviennent auprès de ses enfants, qui sont heureux d’aller à l’école.

Le parcours est long, compliqué mais aussi solitaire, témoigne une autre maman d’un garçon porteur de handicap désormais en IMP au Tampon également.

On est pris entre la colère et beaucoup de peine, parce qu’on se sent seul dans ce combat. On doit taper à toutes les portes. On n’est pas entendus, on a à l’abandon. On est les oubliés de la société.