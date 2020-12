Sécurité routière : 15 radars tourelles opérationnels dès le 20 décembre

Véronique Beuve, la sous-préfète en charge de la sécurité routière, a annoncé sur Réunion La 1ère, ce mercredi 2 décembre, la mise en service de 15 radars tourelle à partir du... 20 décembre ! D'ici l'an prochain, il y a en aura 80 sur l'ensemble de l'île.

Des radars polyvalents

C'est donc le dimanche 20 décembre prochain, jour de la fête de la liberté, que le radars tourelle vont être mis en service. C'est ce qu'a annoncé Véronique Beuve, la sous-préfète de Saint-Benoît en charge de la sécurité routière, ce mercredi 2 décembre, sur le plateau de Réunion La 1ère.Pas moins de 15 radars nouvelle génération seront alors activés. Les usagers de la route ont pu relever depuis le mois d'octobre dernier le lancement de travaux d'aménagements au niveau des anciens radars.On le savait, les anciens appareils avaient vocation à disparaître pour laisser la place à des radars plus performants capables de relever des excès de vitesse dans les deux sens de circulation, mais aussi de relever le non port de la ceinture de sécurité, le passage à un feu rouge ou encore l'usage du téléphone au volant.La sous-préfète Véronique Beuve en parle d'abord comme d'une "aide à la prévention", et non seulement comme d'un outil de répression. "Ce sera pour les fêtes de Noël, nous avions des anciens radars qui ont tous été déposés, aujourd'hui l'ensemble des plots génie civil ont été mis en place", a-t-elle indiqué alors qu'elle était interrogée par Pascal Souprayen.Mais ce n'est qu'une première étape, a encore indiqué la représentante de l'Etat. "Dans les 15 premiers jours de décembre, on aura la pose de 15 radars tourelles à la place des anciens radars et fin 2021, nous en aurons 80 sur l'ensemble du territoire de La Réunion".