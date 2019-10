Sécurité routière : 63 infractions relevées par les forces de police

7 conduites sous l'empire d'un état alcoolique, avec un taux compris entre 0.57 et 1.38 mg/litre d'air expiré

4 défauts d'assurance

2 défauts de permis de conduire

1 refus d'optempérer

6 excès de vitesse

2 défauts de port de casque

2 défauts de contrôle technique

39 qui entrent dans la catégorie "autre"

Vingt-cinq fonctionnaires de police ont été mobilisés durant le week-end du 26 au 27 octobre sur les routes de l'île afin d'effectuer des contrôles. Sur les neuf points de contrôles, 63 infractions ont été relevées dont 14 délits dont:Au cours des divers contrôles, les forces de police ont également procédé à la constatation de 49 autres diverses contraventions au code de la route dont:

Les contrôles menés par les gendarmes ont permis de relever 38 infractions dont 1 refus d'obtempérer et qui ont conduit à 5 rétentions de permis.



Fait particulier :

De 04 à 07 heures dimanche matin , 07 motocyclistes de la Brigade motorisée de Rivière Saint-Louis et de Saint-Paul ont mené une opération pour lutter contre les conduites addictives sur le secteur de Saint-Gilles et l'Hermitage. Six automobilistes ont été contrôlés avec une alcoolémie positive dont une délictuelle 0.68 mg.litre d'air expiré et une conductrice avait fumé du zamal. Son permis lui a été retiré sur le champ. Un autre conducteur a refusé d'obtempérer. Identifié, il sera convoqué à la gendarmerie pour s'expliquer sur les faits.



Plus tôt dans la même soirée deux opérations ont été assurées de 19 à 23 heures sur la Rivière du Mât Les Hauts par les motards de Saint-Benoît et en agglomération de saint Paul, par les motocyclistes locaux. Bilan : 5 conduites sous emprise de l'alcool dont 1 délictuelle, 2 conduites sous emprise de produits stupéfiants, 2 défauts d'assurance et 1 défaut de permis de conduire. Un automobiliste positif au zamal circulait sans permis de conduire et son véhicule n'était pas couvert par assurance.