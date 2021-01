Sécurité routière : plus de circulation entre les files à partir de février pour les deux roues

La décision vient de tomber ! Les deux et trois roues n'auront plus le droit de circuler entre les files à partir du 1er février 2021. Cette décision met fin à l'expérimentation de 2016. Un nouveau test va être mis en place. En attendant, les contrevenants devront payer une amende de 135 €.

Fabrice Floch •

Discrètement, sans provoquer une levée de bouclier en amont, la décision, d'interdire aux deux et trois roues la circulation entre les files, a été officialisée ce mercredi 27 janvier 2021. L'annonce a été faite par la déléguée interministérielle à la sécurité routière qui a précisé que de nouveaux tests seraient lancés dans d'autres départements dans les semaines à venir.



Marie Gautier-Melleray va rédiger et proposer un nouveau décret en remplacement de celui qui était en vigueur depuis 2016.



En attendant, cette publication les conducteurs de cyclos, motos et autres scooters à trois-roues seront verbalisés et devront payer une amende de : 135 € précise Ouest-France.

Les victimes ne respectaient pas la moindre règle

Cette décision "brutale" est due selon les responsables de la sécurité routière aux analyses de l'expérimentation, autorisant la circulation entre les files, qui avait été lancée en 2016. Selon Le Parisien, 4 500 procès-verbaux d'accidents de deux-roues qui ont eu lieu dans la région aquitaine, ces 5 dernières années, ont été longuement épluchés. Il ressortirait les 161 particulièrement graves et les 16 mortels sont dus à des comportements risqués. Les conducteurs victimes de ces tragédies ne respectaient aucune des règles de sécurité (passer entre les files quand la circulation est à l'arrêt, rouler à moins de 50 km/h et uniquement entre les deux voies les plus à gauche).



La Fédération française des motards en Colère (FFMC) a été consultée. Elle se veut rassurante, tout en soulignant : "Il serait très mal venu de mettre des PV dans l'intervalle".