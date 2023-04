Sedera, le bébé malgache souffrant d'une malformation cardiaque, se remet bien de son opération

Un mois près son arrivée sur le sol réunionnais, Sedera, bébé de 13 mois, se remet de son opération du cœur. Il va bientôt quitter sa famille d'accueil pour rejoindre ses parents à Madagascar. Des soins rendus possible grâce à l'association La Chaîne de l'Espoir.

DG avec MAF •

Un sourire sur son visage. Le plus beau des remerciements pour Anne et Philippe, la famille qui a accueilli Sedera pendant un mois.

Arrivé le 15 mars dernier de Madagascar, Sedera, agé de 13 mois a été opéré d'une malformation cardiaque, ici à La Réunion. Anne et Philippe Roulph l'ont accueilli le temps de son séjour sur l'île.

Le reportage de Réunion La 1ère :

Le petit Sedera se remet de son opération du cœur, il va bientôt retrouver ses parents à Madagascar

"Il est guéri maintenant"

Philippe Roulph est ravi de voir Sedera se rétablir. "Il est arrivé, c'était un enfant malade. Il s'essoufflait rapidement, il ne pouvait pas bien manger." Après l'opération, le changement a été radical : "Il s'est complètement transformé, il s'est découvert une énergie qu'il n'avait pas avant."

Anne confie : "on appréhende un peu son départ car on s'est beaucoup attaché à lui en un mois. On a passé 24h/24 avec lui on a progressé avec lui, on l'a vu évoluer."

La fin du séjour se rapproche mais Anne se réjouit pour lui : "Il est guéri maintenant. On est heureux aussi qu'il puisse retrouver ses parents c'est dans l'ordre des choses."

Familles d'accueil recherchées

Ces soins ont été rendus possible grâce au soutien de l'association La Chaîne de l'Espoir. Elle met en place une chaine de solidarité pour accueillir ces enfants malades et leur permettre une opération qui leur sauvera parfois la vie. L'association fait d'ailleurs appel aux familles bénévoles.

Le programme d'accueil avait été suspendu pendant la pandémie de Covid-19. Sedera est le premier enfant à bénéficier de cette chaine de solidarité.

Un autre enfant, le petit Mathieu, est lui aussi accueilli par une famille réunionnaise bénévole, dans l'attente de son opération le 18 avril prochain.

Mais 60 enfants malgaches sont encore en attente d'opération. Pour cela, l'association recherche des familles pour accueillir ces enfants malades. Martine Monsarrat, la chargée de développement et de communication de l'association La Chaîne de l'Espoir, rappelle les conditions de candidature.