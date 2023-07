Sept jeunes Réunionnais s'apprêtent à intégrer Sciences Po Paris

Sept étudiants réunionnais intégreront Sciences Po Paris à la prochaine rentrée. Ils ont été reçus ce lundi 17 juillet à la Pyramide inversée.

Après les vacances, sept jeunes Réunionnais intégeront Sciences Po Paris et ses campus délocalisés. Ils ont été admis dans la prestigieuse école après avoir passé avec brio les épreuves écrites et orales du concours d'entrée connu pour être très sélectif.

Parmi les heureux élus, Angélique Tréport, future élève à Paris. La jeune bachelière qui vit chez ses parents dans les hauteurs de Saint-Denis est encore particulièrement émue lorsqu'elle se remémore le jour où elle a appris son admission.

Le Bac avec les félicitations du jury

"C'était le 5 juin, je n'ai pas réalisé tout de suite. Toute la journée, je me suis dit que c'était une erreur mais c'était bien réel. (...) Tout le travail que j'avais mené pendant trois ans a fini par payer", confie-t-elle. Angélique a préparé seule le concours, sans avoir recours à une prépa. Cerise sur le gâteau : elle a décroché son bac avec les félicitations du jury.

Pour Ymane et Yaël, deux autres étudiantes également admises en Sciences Po, c'est une opportunité en or pour s'engager dans une carrière professionnelle à l'internationale. "C'est un accomplissement puisque c'était énormément de travail et c'est aussi un honneur parce qu'on ne pensait pas en arriver là", confie la première qui va prendre la direction de Reims. La seconde souhaite se diriger vers un MBA.

A La Réunion, sept lycées sont conventionnés pour aider les élèves à préparer le concours d'entrée de Sciences Po Paris • ©Jaël Galichet

"Une fierté pour tous les Réunionnais"

Les sept heureux élus ont été reçus cet après-midi à la Pyramide inversée, à Saint-Denis, où la présidente de Région Huguette Bello a pu les féliciter. "C'est une grande fierté pour nous d'accueillir ces jeunes Réunionnais parce que l'on sait que ces enfants vont marcher dans les pas de ceux qui sont devenus ministres ou encore hauts fonctionnaires. C'est une fierté pour tous les Réunionnais", a-t-elle réagi.

Pour la Région Réunion c'était l'ocasion de rappeler qu'elle accompagne la jeunesse réunionnaise. Un budget de plus de 200 000 euros est alloué aux jeunes réunionnais qui font leurs premiers pas dans la vie étudiante.

Sept lycées conventionnés pour la préparation du concours

De la seconde à la terminale, sept lycées sont conventionnés pour aider les élèves à préparer le concours d'entrée. Guillaume Govindin représente les étudiants de Sciences Po Paris à la Réunion : "C'est une formation pluridisciplinaire et donc ce qui est intéressant avec Sciences Po c'est que ce sont des formations généralistes", explique-t-il. La formation à Sciences Po Paris dure cinq ans.

"Mon premier combat c'est que les élèves de tous les lycées ne se heurtent pas à l'auto-censure ou au déterminisme social, défend encore Guillaume Govindin. Je me déplace avec les anciens de Sciences Po dans les différents lycées pour leur expliquer qu'ils ne doivent pas se limiter et prépare les concours de Sciences Po ou des autres écoles". Un message qui commence à porter ses fruits.