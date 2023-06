Seychelles : l’archipel célèbre 47 ans d’indépendance

Le 29 juin 1976, Les Seychelles accédaient à l’indépendance et devenait la république des Seychelles. 47 années plus tard, l’archipel de 115 îles, célèbre cette date anniversaire avec fierté. Il est devenu le spot touristique qui fait rêver toute la planète.

Fabrice Floch •

Les Seychelles célèbres, ce 29 juin 2023, le 47ème anniversaire de leur accession à l’indépendance. Le vaste pays, grâce à ses 115 îles et atolls disséminés sur l’océan, loin au Nord de La Réunion est devenu la république des Seychelles, le 29 juin 1976, c’était un mardi.

Ce jeudi, les Seychellois, dans toutes leurs diversités, fêtent ce moment où ils sont devenus une nation.

Quarante-sept ans plus tard, les différentes interventions des hommes politiques au pouvoir, comme dans l’opposition reflètent cette unité. Le président de la République Wavel Ramkalawan, revendique la jeunesse de son pays : "Nous ferons des erreurs, mais ce n’est pas ce qui compte. Ce qui est important, c’est l’esprit créole seychellois qui coule dans les veines de chaque Seychellois et que nous voulons aussi partager avec tous ceux que nous rencontrons", écrit Seychelles News Agency.





Un peuple et une histoire

L’opposition était présente, Patrick Hermine, du parti United Seychelles, a rappelé que malgré les divergences et les opinions, des uns et des autres, les Seychelles étaient unies : "Si aujourd'hui nous sommes fiers en tant que nation, nous devons rendre hommage à ceux qui sont assez courageux et audacieux pour se battre pour l'indépendance ".

Enfin, Gervais Henrie, qui dirige Linyon Demokratik Seselwa le parti du président, a rappelé son soutien indéfectible à l’exécutif : "Même lorsqu'il n'est pas facile de tout accomplir, LDS reste déterminé à conduire les Seychelles sur une nouvelle voie où nous devenons une nation de travail. Une nation qui obéit à la loi, fière de sa culture et de son identité, et croit aux principes de démocratie".



Comme tous les 29 juin, la trêve a été respectée. Les débats politiques reprendront demain.