Si vous aimez les défis en orthographe, faites la dictée du CEDAACE

Vous pouvez participer à la deuxième dictée qualificative du CEDAACE. Les marmays la font, pourquoi pas vous ?

Cette année scolaire 2022-2023 a lieu la trentième édition du championnat régional d'orthographe.

Les élèves des classes de CM1, CM2, 6ème, 5ème, 4ème, et 3ème, de La Réunion, de Maurice, des Comores, des Seychelles et de Madagascar vont y participer.

Et vous ? Vous prêterez-vous à l'exercice de la dictée ?

Un papier, un stylo et c'est parti pour cette deuxième dictée du championnat.

Elle est extraite du dernier roman de Romain Gary "Les cerfs-volants ". Soyez concentrés !

La deuxième dictée du CEDAACE

Cet après-midi, nous vous donnons la correction de la dictée.

Le championnat régional d'orthographe est un concours organisé par le CEDAACE (Centre Départemental Artistique pour l’Animation et la Culture des Enfants) et le Conseil Départemental en collaboration avec l’Académie de La Réunion.