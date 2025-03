Statue de la Vierge Marie: les deux suspects ont reconnu les faits et seront bientôt jugés

L'enquête sur la profanation de la statue de la Vierge Miraculeuse à Saint-Denis est terminée. Les deux suspects dont l'un est mineur ont été entendus dans l'hexagone. Ils seront prochainement convoqués devant un tribunal.

C'est la Procureure de Saint-Denis Véronique Denizot qui l'annonce: après les dégradations commises à Saint-Denis dans la soirée du 10 mars dernier, l'enquête diligentée est désormais terminée. Les deux mis en cause partis dans l'hexagone ont été entendus par les services territorialement compétents,

à Saint-Malo et à Lyon. Ils ont finalement reconnu les faits.

Selon le parquet de Saint-Denis, l'un des deux profanateurs est mineur (contrairement aux premières informations recueillies). Il est convoqué devant le juge des enfants de Saint Denis en juin 2025.

Le second mis en cause est majeur et sera convoqué pour sa part devant le tribunal correctionnel de Saint-Denis à une date précisée ultérieurement.

Les 2 jeunes risquent jusqu'à 30 000 euros d'amende et 2 ans de prison

Les deux jeunes accompagnés de deux de leurs camarades avaient filmé leurs méfaits, une vidéo qui avait fait le tour des réseaux sociaux. Ils avaient profané la statue de la Vierge Miraculeuse, située dans l’oratoire sur le parking de l’église de Notre-Dame de la Délivrance, à Saint-Denis, allant jusqu'à fendre le socle de la statue.

Ces dégradations avaient provoqué une vague d'indignation. Du Diocèse local au Groupe de Dialogue inter-religieux de La Réunion en passant par le Conseil Régional du Culte Musulman, tous avaient exprimé leur émotion. Une messe dite de réparation a même été organisée quelques jours après les faits.

Les deux mis en cause risquent jusqu'à 30 000 euros d'amende et deux ans de prison, sauf si les dégâts qui en résultent sont considérés comme des "dommages légers". Selon le code pénal, si l'infraction est commise en réunion, la peine maximale est de cinq ans de prison et de 75.000 euros d'amende.