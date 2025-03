Sidaction 2025 à La Réunion : des actions de sensibilisation des jeunes et des récoltes de dons

A La Réunion aussi, de nombreux jeunes avouent ne pas tout savoir du Sida. La 31ème édition du Sidaction est lancée ce week-end et veut en finir avec les fausses informations qui explosent chez les jeunes. Des opérations de prévention et de sensibilisation sont menées en plus des récoles de dons.

LP / Hermione Razafinarivo •

"On se dit toujours que le Sida est loin, reconnaît Mounibe, 23 ans. Pourtant, parfois, dans un moment d’égarement, on se dit qu’on est jeune et fou et on ne met pas de protection. Mais j’ai fait mes tests sanguins, donc je sais que je n’ai rien. En revanche, il faut faire confiance à la personne en face".

De fausses informations

Comme Mounibe, de nombreux jeunes réunionnais reconnaissent ne pas tout savoir du Sida. Plus de 1 000 personnes sont séropositives à La Réunion. Malgré les avancées médicales, la méconnaissance du VIH reste préoccupante chez les jeunes.

Regardez le reportage de Réunion La 1ère :

Le Sidaction est lancé à La Réunion avec des collectes de dons. Cette 31ème édition veut en finir avec les idées reçues et les fausses informations sur le Sida, car elles explosent chez les jeunes

À l'occasion de la 31ᵉ édition du Sidaction, des actions de prévention et de sensibilisation sont organisées partout dans l’île. Au niveau national, une enquête révèle que près de 40 % des 15-24 ans pensent, à tort, qu’il existe un vaccin ou un remède contre la maladie. Les idées reçues et les fausses informations explosent chez les jeunes.

Pas assez de sensibilisation

A 17 ans, Yona déplore que le sujet ne soit pas abordé au lycée. "Je sais ce qu’est le Sida, mais je ne pense pas être assez informée, reconnait Yona. Je sais que c’est une maladie qui peut être grave, qu’elle peut se transmettre par des rapports sexuels. Je sais qu’il faut se faire dépister".

Un peu plus âgée, Laury remarque qu’à "son époque il y avait beaucoup de campagnes de sensibilisation sur le Sida à la télé". "Mais maintenant je ne sais pas si les jeunes savent vraiment ce que c’est", s’interroge la trentenaire.

Des diagnostics précoces en hausse

En 2025, en France, plus de 4 jeunes sur 10 pensent que le Sida peut se transmettre par un baiser. Mais selon des associations réunionnaises, les jeunes ici se sentent de plus en plus concernés.

Depuis 2022, les diagnostics à stade précoce augmentent. Pour l’ancienne génération, c’est surtout une question d’éducation. "Il faut surtout rappeler que c’est une maladie dangereuse" et qu’il "faut se faire dépister", répète René qui travaille dans un laboratoire d’analyses médicales.

La 31ème édition du Sidaction est lancée à La Réunion. • ©Hermione Razafinarivo

En parler avec les jeunes

Retraitée, Denise, elle remarque aussi qu’on "n’en parle pas assez dans les familles", alors que "les jeunes doivent se protéger". Pour prévenir la maladie, l’utilisation du préservatif, les dépistages réguliers et la sensibilisation sont essentiels, insistent les professionnels.

"De nos jours, personne n’est épargné par le VIH, souligne Bakri Abdallah Allaoui, agent de prévention en santé sexuelle, à l’association Réunion Sidaction. Il faut que tout le monde soit sensibilisé aux bons gestes, c’est pourquoi nous intervenons aussi dans les missions locales et les établissements scolaires pour sensibiliser les jeunes aux risques".

57 diagnostics du Sida à La Réunion en 2023

Selon Santé Publique France, 76% des cas de VIH sont des hommes hétérosexuels. En France, plus de 5 000 personnes découvrent chaque année, qu'elles sont séropositives.

En 2023, 57 d'entre elles l'ont découvert au moment du diagnostic à La Réunion. Grâce aux progrès de la recherche, il est aujourd’hui possible de vivre avec le VIH. Mais l'objectif, c'est de vivre sans, grâce aux dons du Sidaction.