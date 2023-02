Signature d’une convention pour encourager les femmes à entreprendre dans l’île

Ce vendredi 10 février, une convention de partenariat de deux ans a été signée entre la préfecture, la Région, le Département et des acteurs économiques réunionnais. Elle vise à mettre en œuvre un Plan d'Actions Régional en faveur de l'entrepreneuriat féminin, PAREF, dans l’île.

Ce vendredi 10 février, Jérôme Filippini, préfet de La Réunion, Huguette Bello, présidente de la Région Réunion, Béatrice Sigismeau, vice-présidente du conseil départemental de La Réunion et des acteurs économiques de l‘île, ont signé la Convention de partenariat 2023-2024 pour la mise en œuvre du Plan d’Actions Régional en faveur de l’Entrepreneuriat Féminin, PAREF, à La Réunion

L'objectif est d'encourager les femmes à se lancer dans la création d’entreprises. Selon l'INSEE, la part des femmes cheffes d'entreprises sur l'île est passée de 32 % à 37 % entre 2010 et 2018.

Sarra Vencatachellum, elle, s’est lancée il y a deux ans. Elle est créatrice de cosmétiques solaires et naturels. Un savoir-faire récompensé à la "start-up week-end women". Dans deux mois, ses produits seront brevetés et commercialisés. Mais monter son projet n'a pas été simple.

De plus en plus de femmes qui entreprennent à La Réunion

A La Réunion, 11 000 femmes travaillent à leur compte. En 2018, 37 % des entrepreneurs sont des femmes, "soit un niveau proche de la moyenne nationale" indique l’INSEE, qui est de 38 %. L’entrepreneuriat féminin reste fortement concentré dans le commerce, la santé et les services aux ménages, détaille l’Institut. "Les professions libérales sont nombreuses", avec 43 % de femmes, contre 25 % d’hommes.

Face à cet état des lieux, l’État ainsi que ses partenaires institutionnels et économiques ont décidé d’accompagner les futures cheffes d’entreprise en valorisant leurs actions et en mobilisant les divers acteurs concernés autour de leurs projets pour encourager et accompagner la création et la reprise d’entreprise par les femmes.

Une mobilisation qui se fera autour de quatre axes majeurs :

L’accompagnement à la création, la reprise et au développement d’entreprises dirigées par des femmes ;

L’accès aux outils financiers ;

Le développement des actions dans les territoires fragiles et auprès des publics jeunes ;

La valorisation de l’entrepreneuriat des femmes par la sensibilisation et la communication ;

Ce plan d’actions participe à "la lutte contre les inégalités entre les hommes et les femmes, en permettant à ses dernières de s’émanciper" commente la préfecture. Seules 9 % des Réunionnaises qui travaillent aujourd’hui sont des cheffes d’entreprises.