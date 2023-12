Sixième jour de grève pour les convoyeurs de fonds de la société Réunival

Les convoyeurs de fonds de la société Réunival entament leur sixième jour de grève. Ils réclament une augmentation de salaire et de meilleures conditions de travail, mais les négociations sont au point mort.

HA / JCT •

Une dizaine de convoyeurs de fonds de la société Réunival, spécialisée dans le transport de fonds, sont en grève depuis maintenant six jours.

"Risquer sa vie pour 35 euros de plus que le Smic"

Leur première revendication : une augmentation de salaire. "C'est une honte pour un transporteur de fonds de risquer sa vie tous les jours pour 35 euros de plus que le Smic", réagit leur représentant de la CFDT. Comme les autres grévistes, il a demandé à ce que son anonymat soit respecté compte-tenu des specificités de leur métier.

Ces employés réclament une augmentation de l'ordre de 80 euros nets, tandis que leur direction leur en proposerait un peu moins de la moitié. Mais ces discussions, qui se font par l'intermédiaire de l'inspection du travail, n'ont pas avancé, déplorent les employés grévistes.

Un fourgon de la société de transport de fonds Réunival • ©Daniel Fontaine

D'autres revendications

Ces derniers demandent également de meilleures conditions de travail, et en matière de sécurité, ils donnent l'exemple de leur entrainement réglementaire au tir. "On est armé et c'est obligatoire pour nous d'avoir quatre entraînements par an, mais aujourd'hui on en est à deux par an", assure leur porte-parole.

Pour l'heure, les négociations sont au point mort et la direction se dit prête à reprendre les discussions à condition que les grévistes retournent au travail. Les principaux intéressés ne l'entendent pas ainsi.