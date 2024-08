Social : versement ce 06 août de l’allocation rentrée scolaire aux familles réunionnaises

C’est à partir de ce mardi 6 août que l’ARS est versée aux familles réunionnaises. Cette prestation leur permet d’assumer les coûts de la rentrée, des vêtements en passant les effets scolaires ou les livres. Elles étaient plus de 77 000 sur l’île à en bénéficier en 2023 pour un volume financier de 52,5 millions d’euros.

Entre 416 et 454 euros, c’est ce que vont percevoir les familles cette année pour assumer les dépenses de la rentrée scolaire. Une allocation attribuée aux revenus les plus modestes et modulée en fonction de l’âge des enfants :

6-10 ans : 416,40 €

11-14 ans : 439,38 €

15-18 ans : 454,60 €

Les conditions d'attribution de l'ARS pour 2024

Pour percevoir cette aide, la CAF a instauré un plafond de ressources et des conditions d’attribution en fonction de la taille de la famille.

Nombre d'enfants(s) à charge Plafonds de ressources 2022

1 enfant 27 141 €

2 enfants 33 404 €

3 enfants 39 667 €

4 enfants 45 930

©Réunion la 1ère

La Caisse d’allocations familiales rappelle qu’on n’est pas obligé d’attendre la rentrée pour déclarer la scolarité en ligne. Si c’est automatique pour les enfants de 6 à 15 ans et qu'aucune démarche n'est à faire, un certificat de scolarité est en revanche nécessaire si votre enfant a moins de 6 ans et qu’il est inscrit au CP, "un certificat de scolarité doit être récupéré auprès de l’école puis envoyé à la Caf " précise cette dernière.

En 2023, l'ARS a été distribuée à 77 030 familles de la Réunion pour 126 336 enfants. 52,5 millions d'euros ont été versés par la CAF Réunion pour couvrir les dépenses de rentrée scolaire.