La solidarité a fonctionné pour Neyma, tout juste arrivée à Bordeaux

La petite fille de 2 ans et demi et ses parents viennent d’arriver à Bordeaux. Neyma doit y subir une opération à cœur ouvert dimanche prochain. Une cagnotte en ligne a été ouverte pour les soutenir, et l’appel à la solidarité a fonctionné.

Neyma sera opérée dimanche

La solidarité a fonctionné

