Soupçons de favoritisme à l’embauche : Nassimah Dindar comparaît ce vendredi

LH •

Il lui est reproché d’être intervenue dans l’embauche au Service Départemental d’Incendie et de Secours de sa femme de ménage et d’un jardinier. Nassimah Dindar, l’ancienne présidente du Conseil d’administration du SDIS, comparaît donc ce vendredi 5 mars devant le tribunal correctionnel de Saint-Denis pour "prise illégale d’intérêt" sur une période allant de 2015 à 2018.

Le procès a finalement lieu ce vendredi à La Réunion

Le procès, qui devait se dérouler le 3 avril 2020, avait une première fois été renvoyé au 3 juillet 2020, du fait de la crise sanitaire. Un nouveau renvoi avait été accordé par les magistrats le 3 juillet sur demande des avocats de Nassimah Dindar, Me Normane Omarjee et Me Djalil Gangate.

À lire aussi Soupçons de favoritisme à l'embauche : le procès de Nassimah Dindar renvoyé en mars 2021

Les avocats de Nassimah Dindar espéraient par la même occasion un dépaysement de l’affaire. Ils affirmaient alors craindre que les juges locaux ne soient influencés par la médiatisation d’autres dossiers judiciaires, à savoir l’enquête sur sa ville du Bas-de-la-Rivière ou encore celle de l’affaire du foyer de Terre-Rouge.

Des faits présumés de "prise illégale d’intérêt"

Deux rapports accablants de la Chambre Régionale des Comptes sont à l’origine de ce dossier. Après examen de la gestion du SDIS, la question se pose quant aux raisons de l’embauche des deux employés. La femme de ménage et le jardinier, qui travaillaient également pour l’élue à titre personnel, ont-ils été embauchés au SDIS parce qu’ils la connaissaient personnellement ?