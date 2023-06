Statut, salaire, conditions de travail et formation, les AESH de La Réunion manifestent devant le rectorat

Ce mardi 13 juin, près de 150 personnes sont rassemblées devant le rectorat, à Sainte-Clotilde, pour alerter sur la situation des AESH. Elles répondent à l’appel national et intersyndical à une grève des Assistants des Elèves en Situation de Handicap.

LH / Olivier de Larichaudy •

Statut, salaire, condition de travail et formation, les AESH alerte quant à leur situation. A La Réunion, ils sont 2 600 Accompagnants d’Elèves en Situation de Handicap.

Ce mardi 13 juin au matin, ils étaient plus de 150 rassemblés devant le rectorat à Sainte-Clotilde, soutenus par les syndicats et des élus.

Fabienne, qui accompagne Valentin, un jeune autiste. " Si je ne suis pas présente en cours avec lui, il perturbe le cours et aussi il a besoin de temps de pause et donc de quelqu’un qui l’accompagne hors des cours pour l’aider à évacuer son stress, son manque de motivation, son hyperactivité ", explique-t-elle.

Prise en charge insuffisante, les enfants en pâtissent

Dans l’académie de La Réunion, il faudrait 200 personnes supplémentaires embauchées à temps plein, selon Jean-Marc Maillot, référent MeeToo Handicap 974. Sur sa page Facebook, il reçoit chaque jour des messages de parents en difficulté. Souvent les heures d’accompagnement octroyées à leurs enfants sont bien inférieures à celles notifiées, explique-t-il.

La Maison du Handicap préconise, par exemple, 18 heures pour tel élève qui est en situation de handicap. L’administration devrait recruter un AESH pour couvrir ces 18 heures. Malheureusement, vu qu’on souffre d’un manque d’effectif, cet enfant ne va avoir qu’une, deux ou heures. Cédric Lenfant, secrétaire du SAIPER

Le syndicaliste déplore le fait que le rectorat n’est pas contraint de subvenir à ces besoins, à partir du moment où un enfant dispose d’une ou deux ou trois heures d’accompagnement.

Grève nationale et intersyndicale ce mardi 13 juin

" L’école ne peut être vraiment inclusive tant que les AESH qui la mettent en œuvre sont privés d’un vrai statut de la Fonction publique ", dénoncent les syndicats de l’Education nationale. Ce mardi 13 juin, ils appellent donc à une journée nationale et intersyndicale de grève.

Les organisations syndicales revendiquent la création d’un véritable statut de la fonction publique, l’augmentation des rémunérations, la garantie de pouvoir travailler à temps complet, l’abandon des PIAL, le recrutement des AESH et la garantie d’accès à des formations à la hauteur des missions.

Près de 150 personnes manifestent ce mardi 13 juin devant le rectorat à Sainte-Clotilde pour défendre les droits des AESH. • ©Olivier de Larichaudy

CDIsation des AESH, une mesure "très insuffisante"

Le gouvernement a engagé une grande concertation autour de l’école inclusive sans inviter les personnels AESH, indique l’intersyndicale. Au 1er septembre, le ministère consentait à la CDIsation des AESH cumulant plus de 3 années d’ancienneté, une mesure " très insuffisante " pour les organisations syndicales, au regard des conditions salariales, d’emploi et de travail de ces personnels.

On CDIse de la précarité, puisqu’actuellement la plupart des AESH ne sont pas au SMIC puisqu’ils ne sont pas à 35 heures, ou même pas à 24 heures, il y en a qui sont à 16 à 18 heures. Et donc, on va les CDIser sur des contrats précaires. Cédric Lenfant, secrétaire du SAIPER

Une grille salariale "obsolète"

Le ministre de l’Education nationale, Pap Ndiaye a été alerté sur la situation de grande pauvreté de milliers d’Assistants des Elèves en Situation de Handicap. Selon les syndicats, la grille salariale est " totalement obsolète ", les trois premiers échelons, soit 9 ans de services, " correspondent à une rémunération au SMIC ". Ils en demandent la refonte.

Les organisations syndicales ajoutent que le " tassement de cette grille supprime l’évolution et la reconnaissance de l’expérience professionnelles pour les AESH ".

Les AESH manifestent devant le rectorat à Sainte-Clotilde, en relais de l'appel national à la grève ce mardi 13 juin. • ©Olivier de Larichaudy

L’abandon d’une mesure visant à créer un nouvel emploi

De plus, pour l’intersyndicale, " l’annonce par la CNH de la création d’un nouvel emploi regroupant les AESH et les AED est une nouvelle étape dans le mépris ". Elle la considère comme " inadmissible " et demande l’abandon de cette mesure. Les AED sont les surveillants dans les collèges et les lycées, une tâche administrative et d’encadrement qui n’a rien à voir avec le rôle rempli par les AESH.

Le député PLR Frédéric Maillot, présent ce mardi 13 juin, dénonce les économies que veut réaliser le gouvernement sur les enfants et les AESH. Des mesures d’économies qui se traduiront à la prochaine rentrée par la baisse du nombre de PIAL dans les académies. Ces Pôles d’inclusion coordonnent le travail des AESH.