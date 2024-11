Succès populaire pour le supermotard de Saint-Paul

Ils étaient nombreux, équipés de leur chaise pliante, leur pique-nique à portée de glacière, tout autour du circuit de supermotard installé sur le parking du stade olympique. Les stars locales qui se sont exportées dans l’Hexagone, Alexis Hoareau et Raphaël Payet, et le multiple champion Sylvain Bidard ont fait le show en catégorie Prestige.

Pour ceux qui aiment les courses de moto en supermotard, il ne fallait surtout pas rater la journée du dimanche 24 novembre 2024. Et pour cause. C'est la seule date inscrite au calendrier de la ligue cette année. Au vu de l’affluence autour de la piste de bitume et de terre, c’est un succès pour le club organisateur, l’APSC Magma. Avec 3 pilotes de niveau national et international, Alexis Hoareau, Raphaël Payet et Sylvain Bidart, le public a été ravi.

Le public est venu nombreux assister à la seule course de supermotard de l'année. • ©Laurent Figon

La route qui ceinture le stade olympique de Saint-Paul, du cinéma à la sortie, était noire de monde et de véhicules, autos et motos. Sur le parking devant l’équipement sportif, un tracé de 800 mètres composé à 70% de bitume et à 30% de terre. Le soleil bien présent tout au long de la journée a fait monter la température dans le public mais aussi sur la piste chauffée à 55°C par l’astre diurne. Dans l’air, un petit souffle permet de supporter une température tournant autour des 30°C.

Le supermotard de Saint-Paul s'est déroulé sous un soleil de plomb. • ©Laurent Figon

Si de très belles courses ont eu lieu dans toutes les catégories, c’est celle qui regroupe les meilleurs pilotes qui attire l’attention. Sur la ligne de départ, les trois premières places sont dévolues aux trois pilotes qui évoluent à l’extérieur. Normal : ils ont établi les meilleurs temps des qualifications.

Alexis Hoareau (115) a survolé l'ensemble des 3 manches du supermotard de Saint-Paul. • ©Laurent Figon

Le plus rapide est Alexis Hoareau. Le double champion du monde par équipe en 2023 et en 2024 évolue depuis 2021 dans le championnat hexagonal. Après 3 saisons en catégorie S2 (vice-champion de France en 2021 puis deux fois champion en 2022 et 2023), il évolue dans la catégorie reine S1 en 2024. Il n’a laissé aucune chance à ses rivaux, s’imposant par trois fois dans chacune des trois manches, avec plus de six secondes d’avance ses poursuivants dans les deux premières.

“Sur ce genre de circuit, si on part devant, on a 90% de chance de remporter la course.” Alexis Hoareau Réunion la 1ère

Raphaël Payet (29) a joué de malchance dans la seconde manche. Il termine à la 3ème place. • ©Laurent Figon

Deuxième sur la ligne de départ, Raphaël Payet. Cela fait un an qu’il n’avait pas remis la combinaison en cuir sur son île natale. Et pour cause ! Depuis 4 ans il a posé ses valises avec ses parents dans l’Hexagone jusqu’à être sacré champion de France 2024 en catégorie S2.

En combinaison dorée de champion de France supermotard S2, Raphaël Payet (29) rate son freinage à l'intérieur sur Alexis Hoareau (115), avant d'attaquer le premier virage de la seconde manche. • ©Laurent Figon

Si dans la première et la troisième manche il termine sur la seconde marche, à moins d’une seconde d’Alexis Hoareau lors de l’ultime course, il a accumulé les déboires dans la seconde manche. Un freinage raté au premier virage le fait dégringoler à la quatrième place. Puis une chute dans la section terre le met bon dernier. Il réussit à remonter les autres concurrents mais se fait surprendre par la poussière de deux pilotes qui ont chuté avant le premier plateau en terre. Finalement il finit à la cinquième place de la manche, et monte sur la troisième du podium pour la journée.

“Je suis venu ici pour m’amuser et faire un podium !” Raphaël Payet Réunion la 1ère

Sylvain Bidart (64) à l'attaque. • ©Laurent Figon

Troisième sur la ligne de départ et finalement deuxième à l’issue de la journée, on retrouve le licencié de l’APSC Magma, Sylvain Bidart. Onze fois champion du monde par équipe, octuple champion de France en catégorie S1, celui qui s'est exporté en devenant champion en Suisse, en Espagne et même aux Etats-Unis retrouve l’île. Arrivé la veille de la course, il ne trouve pas d’excuses pour sa position derrière Alexis (3 fois) et Raphaël (2 fois).

“Je peux chercher toutes les excuses du monde, malheureusement la seule et unique qu’il y a, c’est que je suis tombé sur plus forts que moi.” Sylvain Bidart Réunion la 1ère

Sylvain Bidart (64) fait le show. • ©Laurent Figon

C’est sur la moto de son président Pascal Ravily que Sylvain Bidart a couru. Un président de l’APSC Magma ravi d’avoir pu inscrire la seule manche de couse de super motard du calendrier de la ligue cette année. À chaque fois c’est une grosse organisation qui doit se mettre en place entre les commissaires de piste, les chronométreurs, le service de sécurité, les secours...

Regardez le reportage de Réunion la 1ère:

Les kréopolitains du supermotard de Saint-Paul font le show

Pour son dixième anniversaire, le supermotard de Saint-Paul a tenu toutes ses promesses.

“Ils s’amusent bien sur le circuit [...] nous en tant qu’organisateurs on est content, le spectacle est là au rendez-vous et le public est content.” Pascal Ravily Réunion la 1ère

Richard Mondon (4) est le meilleur des pilotes de supermotard à courir cette saison à La Réunion. • ©Laurent Figon

Chez les pilotes qui courent à La Réunion, il est à noter la très belle prestation de Richard Mondon, qui se classe derrière les ténors. Il y a de l'inquiétude après la grosse chute de Dylan Técher dans la seconde manche. Il a préféré se préserver pour les différentes échéances qui l’attendent d’ici à la fin de l’année, notamment pour la finale du championnat de course de côte prévue le 1er décembre à Saint-Joseph.