Sud de Madagascar : 458 660 personnes menacées de malnutrition de juin 2023 à avril 2024

Le Sud malgache a été un peu plus arrosé début 2023. Cependant, les terres de Mananjary à Tuléar en passant par Tôlagnaro, Tsiombe et Ampanihy demeurent particulièrement sèches. Selon le rapport d’IPC, sans aide, 450 0000 personnes souffriront de malnutrition aiguë de septembre 2023 à avril 2024.

Fabrice Floch •

Plusieurs études d’Organisations non gouvernementales alertent, depuis des années, sur les conséquences de la sécheresse persistante qui touche le Sud de Madagascar. Les aides alimentaires et d’eau seront à nouveau indispensables en cette fin d’année 2023 et en début d’année 2024, pour éviter une tragédie humanitaire.

L’Integrated Food Security Phase Classification vient de publier son dernier rapport. Les experts estiment que 458 860 personnes vivant dans les régions du Sud de la Grande île risquent de souffrir de malnutrition (121 172 enfants sont menacés de malnutrition aiguë sévère et 29 500 femmes allaitantes. 337 487 Malgaches seront victimes de malnutrition aiguë modérée). Il faut ajouter à ce cri d'alarme, 700 000 Malgaches qui vivent en insécurité alimentaire.



Quelques cultures et récoltes



Contrairement aux années précédentes, les agriculteurs proches de Tuléar pourront planter et récolter des oignons, des haricots, du niébé et même entreprendre des cultures maraîchères (maïs, patates douces).

Cette bonne nouvelle concerne également, "les ménages des zones agricoles de Toliara II, Betioky et Taolagnaro maintiendront leur consommation alimentaire", note dans son analyse l’IPC.

Attention, les aides demeurent indispensables pour tous les autres secteurs. Les éleveurs du district de Bekily devront être soutenus. Les pâturages et les cultures n’ont toujours pas bénéficié des pluies espérées, écrit Midi-Madagascar.

Au total, on estime que plus d'un million de Malgaches seront en insécurité alimentaire en cette fin d'année 2023, début 2024.